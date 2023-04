Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi odbędzie wizytę na granicy polko – ukraińskiej podczas której osobiście sprawdzi, czy wprowadzony z sobotę zakaz wwozu produktów rolnych na teren naszego kraju jest przestrzegany.

Wizyta odbywa się wprost po spotkaniu szefa resortu rolnictwa z wicepremier Ukrainy Julią Swiridenko i premierem Mateuszem Morawieckim.

Czytaj też:

Kolejny kraj wstrzymał import zboża i innych towarów z Ukrainy

Afera zbożowa. Zagraniczne media piszą o zakazie importu z Ukrainy

Embargo na import zboża nie rozwiązuje problemu. Ważna analiza

Minister znów na granicy

Rozmowy między polskim a ukraińskim ministerstwem toczą się od 7 kwietnia, kiedy to na granicy polsko-ukraińskiej doszło do spotkania ministrów rolnictwa obu krajów. Mykola Solski, ukraiński minister ds. rolnictwa, zapowiedział, że strona ukraińska powstrzyma się od eksportu zboża. Zaplanowane zostały kolejne terminy rozmów, podczas których wypracowane i podpisane miało zostać porozumienie. Niespodziewanie jednak polski rząd zakazał importu zboża i produktów rolnych do Polski. Postanowienie to ma obejmować także tranzyt.

Dzisiejsze spotkanie zaproponowane zostało przez Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, które błyskawicznie zareagowało na podjętą przez polską stronę decyzję, wydając oświadczenie, że została ona podjęta w sprzeczności z wcześniejszymi umowami. Celem rozmów miało być uzgodnienie protokołu, który uwzględni interesy Ukrainy i Polski w duchu konstruktywnej i rzetelnej współpracy obu krajów.