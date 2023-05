Dzisiejszego ranka (12.05) gruchnęła informacja o wstrzymaniu przez Komisję Europejską decyzji odnośnie do rekompensat dla rolników krajów przyfrontowych za straty w związku importem z Ukrainy. Na rolników padł blady strach. Tymczasem ministerstwo rolnictwa uspokaja. W podobnym tonie wypowiada się też unijny komisarz Janusz Wojciechowski.

Komisja Europejska odwołała spotkanie, podczas którego miały zapaść decyzje dotyczące zatwierdzenia wsparcia z rezerwy kryzysowej pięciu państw - Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Jako podstawowe argumenty KE podała fakt, iż Węgry i Słowacja nie zrezygnowały z jednostronnych obostrzeń dotyczących wwozu towarów ukraińskich na ich terytoria. Sprawę dodatkowo skomplikował list 12 ministrów rolnictwa, którzy sprzeciwili się podejmowaniu takich decyzji bez szerokich konsultacji ze wszystkimi członkami Unii.

Koalicja państw przyfrontowych zwraca się do KE z apelem

Wśród rolników zawrzało. Podobnie jak w samym ministerstwie. Co prawda Robert Telus od rana uspokajał nastroje zapewniając, że nic złego się nie dzieje, jednak mało kto mu wierzył.

Informacja, która otrzymaliśmy dzisiaj rano spowodowała, że po raz kolejny zaprosiliśmy do rozmów koalicję pięciu państw przyfrontowych - mówił podczas konferencji prasowej Robert Telus. - Dziś Słowacja anulowała swoje jednostronne ograniczenia. Węgry też mają je znieść. Dodatkowo wystąpimy z pismem do wszystkich krajów UE z pismem. Mam wrażenie, że nie do końca znają oni sytuację w naszych krajach, że mają informację z innych źródeł, a nie od nas i nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji - dodaje minister.

Jak podkreśla szef resortu rolnictwa, pismo ma być przede wszystkim apelem o solidarność europejską, bo problem dotyczy całej Unii, a nie tylko krajów przygranicznych.

Apelujemy o zrozumienie i przedłużenie terminu działania tego rozporządzenia (dotyczącego ograniczenia importu z Ukrainy - przyp. red.) przynajmniej do końca roku, a także o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia środków dla naszych krajów - dodał Telus.

Zaznaczyła także, że bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, jest zniesienie jednego z zapisów rozporządzenia dotyczącego braku ograniczeń importowych dla kontraktów podpisanych przed wprowadzeniem ograniczeń.

Dla nas ten zapis w rozporządzeniu jest niebezpieczny. Niektóre firmy będą mogły antydatować umowy i kontrakty, żeby wprowadzać swoje produkty na rynek - podkreślił.

Minister uspokaja rolników

Jednocześnie ministerstwo uspokaja rolników.

Niech rolnicy się nie martwią. My sobie poradzimy nawet bez tych środków. Te rozporządzenia, które wprowadzamy, obiecywane dopłaty, mimo chwilowych problemów, z KE będą. Zrealizujemy swoje obietnice. Będziemy robić wszystko, żeby to co obiecaliśmy, zrealizować - zapewnił.

W podobnym tonie wypowiada się unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Zapewnia, że uruchomienie rezerwy kryzysowej to raczej dni niż tygodni, a on sam zrobi wszystko, by decyzja KE o uruchomieniu środków nie spotkała się ze sprzeciwem państw członkowskich.

To nie jest zatrzymanie tej decyzji, tylko przesunięcie terminu głosowania m.in ze względu na list tych dwunastu państw. Chcemy mieć pewność, że decyzja w tej sprawie będzie pozytywna, więc lepiej to przedyskutować zanim zapadnie - podkreślił. - Musimy rozmawiać bo problemów w rolnictwie jest wiele i inne państwa też oczekują pomocy - dodał. - W tej specyficznej sytuacji zabiegam o to, by sytuację tych pięciu krajów, potraktować, jako wymagającą nadzwyczajnej interwencji - wskazał komisarz.

Jednocześnie Wojciechowski zapewnia, że przesunięcie decyzji o uruchomieniu rezerwy kryzysowej dla Polski w czasie nie wstrzymuje pomocy dla rolników, ponieważ Polska dysponuje odpowiednimi środkami.

Polska ma już podjęte decyzje o pomocy publicznej dla rolników na kwotę 1,5 miliarda euro. Tylko rezerwa kryzysowa nie jest jeszcze formalnie zaakceptowana. Zaakceptowała ją KE, ale jest jeszcze głosowanie państw członkowskich. Pomoc publiczna na te podstawowe rzeczy, dopłaty głownie do zbóż to jest realizowana z poprzedniej rezerwy kryzysowej, która została zaakceptowana: - tłumaczył.

Od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) obowiązuje unijne rozporządzenie zakazujące swobodnego obrotu nasionami pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika pochodzącymi z Ukrainy obowiązuje w Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji od 2 maja do 5 czerwca. Wymienione produkty można przewozić jedynie tranzytem.