Negocjacje odbywają się 26 kwietnia Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (woj. zachodniopomorskie). Biorą w nich udział zarówno protestujący rolnicy z zielonego miasteczka na szczecińskich Wałach Chrobrego, jak i ci, którzy protestowali pod siedziba KOWR. Nastroje co do porozumienia są zróżnicowane. Jutro kolejna runda rozmów.

O godzinie 17.00 rozpoczęły się negocjacje ministra Roberta Telusa z przedstawicielami związkowców z Solidarności, Stowarzyszenia Oszukana Wieś i Buraka Cukrowego. Ze strony rządzącej w spotkaniu biorą udział także m.in. sekretarze stanu w MRiRW Anna Gembicka i Ryszard Bartosik oraz prezes ARiMR Halina Szymańska, a także parlamentarzyści i wojewoda zachodniopomorski.

Rozmowy dotyczą postulatów rolników z województw zachodniopomorskiego i lubelskiego, które dotychczas, przez minione dwa tygodnie, były omawiane podczas prac grup roboczych. To są zaledwie wstępne rozmowy przed jutrzejszym spotkaniem z ministrem w Szczecinie.

Rolnicy chą rozmawiać

Wśród rolników panuje umiarkowany optymizm. Nie wszyscy są zadowoleni, ale jak deklarują: chcą dalej rozmawiać.

- Jestem bardzo pesymistycznie nastawiony. Okazuje się, że przez cały tydzień pracowaliśmy w 16 zespołach, po naszej stronie jest czynnik społeczny; wszystkie organizacje, które poparły protest. Po drugiej stronie są pracownicy ministerstwa rolnictwa łącznie z wiceministrami i z panem ministrem, którzy pojawiali się na spotkaniach. Jednak widzimy, że w międzyczasie powstały pewne rozporządzenia, nieadekwatne do tego, co ustalaliśmy, a przynajmniej do tego, co proponowaliśmy (...). Pan minister tłumaczył się, że to jest droga legislacyjna… - powiedział Piotr Kamiński, przedstawiciel pomorskiej Solidarności.

Innego zdania jest sam minister. W jego odczuciu dotychczasowe tempo prac jest bardzo dobre, a większość propozycji już została lub będzie wkrótce zrealizowana.

- Rozmowy odbyły się na bardzo wysokim poziomie. Mówimy o trudnych rzeczach, które wywołują emocje, ale praca w tych zespołach była na najwyższym poziomie. Będę dziękował organizatorom, że pilnowali by dyskusja była merytoryczna - odpowiedział Robert Telus.

Na pytanie o postulaty minister odpowiada krótko:

Było 11 postulatów i wiekszośc z nich już została zrealizowana. Myślę, ze idziemy w bardzo dobrym kierunku, nawet niektórzy są zaskoczeni, że tak szybko je realizujemy.

Czy rolnicy zakończą protest i podpiszą porozumienie?

A jak pracę w grupach ocenia Wisła Gryn z Oszukanej Wsi?

Były między nami pewne spięcia, ale rozmowy były pozytywne, konstruktywne, staraliśmy się je doprecyzować, żeby to, co wyszło z zespołów, przekazać panu ministrowi. Zobaczymy reakcje i ustosunkowanie. Zobaczymy, na ile minister zgodzi się na nasze warunki; od tego zależy jutrzejszy dzień, to czy podpiszemy jakąś umowę. Intencją polskich rolników nie jest protestowanie, ale też nie damy się zbyć byle czym.

Wiesław Gryn odniósł się także do tego, że na kilkadziesiąt postulatów uda się realizować trzy lub cztery.

- W pewnym sensie musimy tańczyć, jak orkiestra gra. W sensie finansowym niektóre sprawy będziemy musieli pocisnąć bardziej. Chcielibyśmy, żeby dopłaty do połowy kwietnia i od połowy kwietnia były porównywalne. Różnimy się w kwestii kredytów, bo ministerstwo proponuje, że da nam nasze własne pieniądze z de minimis, a my chcieliśmy, żeby na dopłatę do oprocentowania szły pieniądze zewnętrzne. Tu się różnimy. I najważniejsza rzecz: cła i termin; chcemy ram czasowych. Dziś przyszła dodatkowa informacja: Turcja wprowadza na ukraińskie zboże 130% cło od 1 maja i to dla nas będzie bodziec, żeby przedstawić, że wszystkie kraje ościenne, nawet Turcja, która nie jest w Unii, widzą, że to wszystko nie tak się dzieje, jak byśmy sobie życzyli. To nikomu nie przynosi chwały, nie skorzysta na tym nawet Ukraina. I jeden pozytywny argument: wreszcie gospodarstwo zapisane do 300 ha będzie uwzględniane, bo nie może być tak, że 51. ha jest sierotą, do 50. ha ponosimy koszty, a później nie. To historyczny argument historyczny, który coś zmieni na dłużej, nie tylko na dziś - przekonuje Gryn.