Zielone Miasteczko w Szczecinie działa od ponad trzech tygodni. Zgromadzeni w nim rolnicy wierzą, że osiągną swój cel i wywrą na ministerstwie presję, która doprowadzi do zatrzymania napływu ukraińskiego zboża.

23. marca na ulicy Szczerbcowej, w samym centrum Szczecina rozstawione zostało zielone miasteczko, w którym prowadzą protest rolnicy zgormadzeni przy zachodniopomorskiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Ich postulaty są wciąż takie same – i wciąż nie spełnione. Przede wszystkim domagają się zablokowania importu ukraińskiego zboża, uruchomienia portu w Świnoujściu i rozwiązania sprawy dzierżawienia ziem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Od pierwszych dni domagali się wizyty ministra rolnictwa, wtedy jeszcze Henryka Kowalczyka, premiera Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Jak dotąd doczekali się spotkania z ministrem. Jednak już nie Kowalczykiem, a Telusem.

Rolnicy doczekali się ministra w zielonym miasteczku

W czwartek (13.04) z roboczą wizytą do Szczecina przyjechał nowy szef resortu rolnictwa, Robert Telus. Zupełnie inaczej niż poprzedni minister nie obawiał się wyjść na przyczepę ustawioną w tłumie protestujących. Założył kamizelkę Solidarności i rozmawiał z rolnikami.

Jestem jednym z was. Chociaż muszę zrezygnować z funkcji przewodniczącego regionu łódzkiego, ale nie zamierzam rezygnować z funkcji członka, ponieważ jest to dla mnie zaszczyt – powiedział na wstępnie Telus. – Jestem tu dzisiaj po to, żeby Wam powiedzieć, że znam te problemy. Nie tylko dlatego, że przedstawiliście mi postulaty, ale dlatego, że jestem rolnikiem. Od samego początku zacząłem mocno działać, pracować. Dla mnie najważniejsze jest poradzić sobie z problemami, które są przed nami. Apeluję o pomoc, bo razem możemy wygrać ta sprawę dla polskiego rolnictwa. Nie będzie silnej polskiej gospodarki, bez silnego rolnictwa. Wiem, że pomyślicie: przyjechał tu i obiecuje. Nie, dla mnie to jest naprawdę ważne – zapewniał. – Nie mam w zwyczaju składać obietnic bez pokrycia. Musimy zablokować napływ zboża i innych produktów przez naszą granicę.

Czy szybkie spotkania ugaszą pożar?

Pobyt ministra w Szczecinie był bardzo intensywny. Najpierw spotkał się z rolnikami w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, następnie przejechał do zielonego miasteczka, gdzie czekał na niego tłum z pytaniami. Kolejnym punktem były rozmowy z rolnikami i Zachodniopomorskim Zespołem Koordynacyjnym Związków i Organizacji Rolniczych na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie zapadły ustalenia dotyczące powołania zespołów roboczych, które mają wspólnie z ministerstwem wypracować plan działania na najbliższe tygodnie. Wizyta zakończyła się próbą ugaszenia pożaru wśród protestujących pod szczecińskim KOWR-em.

Jest nadzieja, że osiągniemy porozumienie. W przyszłym tygodniu zaczynamy pracować w grupach roboczych. Będziemy się spotykali online i rozmawiali, wypracowywali drogi wyjścia z tej trudnej sytuacji. Chcemy wprowadzenia organizacji rolniczych do służb kontrolujących wpływające zboże - mówił Stanisław Barna, organizator protestu na szczecińskich Wałach Chrobrego.

Wśród rolników jednak nie było widać aż takiego entuzjazmu. Padały niewygodne pytania i mało parlamentarne określenia. Jak mówią doceniają, że minister miał odwagę stanąć z nimi oko w oko, wejść w tłum. Ale nie wierzą, że teraz wszystko się zmieni jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Kraj, który nie produkuje sam żywności staje się niewolnikiem. Będziemy tu stali do skutku, pierwszego dnia przysięgliśmy sobie, że zostaniemy tu dopóki nie zostaną spełnione nasze żądania. Dziesięć lat temu staliśmy na ulicach 77 dni, zimą. Dzisiejsza wizyta ma być taką wizytą symbolizująca rozpoczęcie rozmów. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby nasze rozmowy miały przebieg taki jak okrągły stół, czy rozmowy w okolicach Chełma. Mamy plan, który chcemy realizować. To wielki projekt, wiele rzeczy zostało zaniedbanych i to wymaga teraz czasu. Nie obietnic – mówi Tomasz Bodnar, rolnik z zachodniopomorskiego. - wierzymy, że to dobry początek. Ciężko nie mieć nadziei, bo tam gdzie się kończy nadzieja, kończy się życie - podsumowuje gorzko.

Tomasz Bodnar, fot. NSZZ RI Solidarność

Jak mówią rolnicy minister - związkowiec to swego rodzaju problem. Z jednej strony doskonale rozumie rolników, ale z drugiej jest związany przepisami i zasadami, które ograniczają jego działania.

Mamy nadzieję, że dokonamy czegoś przełomowego i kolejny protest zakończy się realizacją naszych postulatów. Robert (Telus, przyp. red) jako kolega ze związku powoduje swego rodzaju trudności, ale szukamy w tej sytuacji pozytywów. Rozmowy służyły zapoznaniu się z naszymi problemami. Liczymy, że po 7 - 10 dniach minister tu wróci i spiszemy porozumienie, które nie będzie porozumieniem do przodu, ale porozumieniem rzeczy załatwionych. Mamy nadzieję, że kończymy ten temat i idziemy w pole, ale jeśli to się nie uda zostaniemy tutaj nawet do wyborów. Pogrupowaliśmy nasze postulaty w grupy - ta najważniejsza to grupa pomocowa - 14 miliardów złotych, czyli tysiąc złotych do każdego hektara. Kolejnym jest port w Świnoujściu. To spotkanie było naprawdę dobre, robocze. Są rzeczy, o których będziemy też rozmawiać dalej. Pokazaliśmy ministrowi czego potrzebujemy. Mamy nadzieję, że zrozumiał - mówi Emil Mieczaj z zachodniopomorskiej NSZZ RI Solidarność.

Czy "era Roberta Telusa" będzie szansą dla polskiego rolnictwa? Zapraszamy do dyskusji.