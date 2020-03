Minister zachęca: #KupujŚwiadomie!

Podczas codziennych zakupów kierujmy się patriotyzmem konsumenckim. Wybierajmy świadomie polskie produkty. W ten sposób przyczynimy się do uratowania miejsc pracy - apeluje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To już wiadomo, pandemia koronawirusa odciśnie ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju. - Dlatego podczas codziennych zakupów, kierujmy się patriotyzmem konsumenckim. Wybierajmy świadomie polskie produkty. W ten sposób przyczynimy się do uratowania miejsc pracy - apeluje w mediach społecznościowych minister rolnictwa. I zachęca wszystkie organizacje rolnicze do zaangażowania się w kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie - Produkt Polski”.

Z akcją "Kupuj świadomie - Produkt Polski" resort rolnictwa zamierza, wspólnie z KOWR, ruszyć intensywnie od kwietnia br. Główny nacisk ma być położony właśnie na zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie, w jakim przyszło nam funkcjonować, czyli w w obliczu pandemii koronawirusa.

Kupuj świadomie!

- Wybieranie polskich produktów żywnościowych, to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety. Mając na uwadze prowadzone obecnie przez resort rolnictwa działania informacyjno-edukacyjne związane z kształtowaniem postawy patriotyzmu konsumenckiego, a także troskę o nasz kraj i naszą gospodarkę, zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w prowadzoną kampanię - zaapelował w piśmie do organizacji rolniczych zrzeszonych w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Jan Krzysztof Ardanowski.

- Komunikujmy wspólnie i jednym głosem naszym rodakom, że "Twój wybór ma znaczenie!". Wspólnie edukujmy społeczeństwo w zakresie konsekwencji dla gospodarki podejmowanych decyzji zakupowych. Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel oraz społeczny obowiązek, szczególnie w obliczu tak niezwykle trudnej sytuacji - dodał minister.