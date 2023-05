Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Liderzy partii rządzącej i partii opozycyjnych odwiedzają kolejne miasta spotykając się z ich mieszkańcami. Dzisiaj, podczas spotkania w Kartuzach, Donald Tusk odpowiadał na pytania Rafała Mładanowicza, rolnika, działacz samorządowego, a także byłego pełnomocnika ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą.

Dopuszczony do głosu Mładanowicz od razu zaznaczył, że jego celem jest jak najszersze mówienie o problemach, z którymi zderza się obecnie polska wieś.

Zależy mi żeby zainteresować państwa tym, co jeszcze da się zrobić, na co nie jest za późno. Nie chcę stawiać pytań, bo wiem, że Pan nie ma możliwości wdrożenia rzeczy, ale chcę to pokazać, bo powinniśmy razem, wspólnie o to walczyć. Bo sytuacja rolników dzisiaj jest bardzo trudna, ale za parę miesięcy będzie znacznie trudniejsza. I cały czas udajemy, że tego nie widzimy. Ktoś podpiera się ulem, wspomina o życiu pszczół. Tylko ul budują ludzie – ul budują rolnicy, rzemieślnicy. Natomiast w tej chwili w tym ulu mamy samych trutni – powiedział.

Na odpowiedź Tuska nie trzeba było długo czekać.

Kiedy rządzący zaryzykowali porównanie zjazdu partyjnego z ulem pojawiło się setki komentarzy doświadczonych pszczelarzy. Jeden z najciekawszych mówił o tym, że wiosną trutni w ulu jest sporo, ale jesienią pszczoły usuwają trutni z ula - powiedział lider opozycji.

Słowa Mładanowicza miały tym bardziej gorzki wydźwięk, że rolnik przez pół roku był w ministerstwie rolnictwa pod rządzami Henryka kowalczyka pełnomocnikiem ds. rozwoju współpracy z Ukrainą.

Byłem pełnomocnikiem ministra Kowalczyka, odpowiadałem za rozwój współpracy z Ukrainą. Powiedzieć, że jestem w dużej mierze wściekły, z drugiej strony zawiedziony, to jakby nic nie powiedzieć, żeby opisać nieudolność i brak chęci słuchania ludzi, którzy mają doświadczenie i wiedzę - mówił. - Oprócz tego, że prowadzę gospodarstwo przez 16 lat pracowałem w różnych sieciach dystrybucji, aktywnie uczestniczyłem w życiu rynku rolnego, więc trochę się na tym znam - ubolewał.

Nie było i nie ma chęci rozwiązania problemu

Chcąc naświetlić szerzej problem o którym mówi rolnik postanowił zaprosić Tuska do portu, aby tam naocznie przekonał się jak wielki potencjał się marnuje.

Jesteśmy w województwie pomorskim. Mam prośbę, abyśmy mogli się spotkać – nawet dzisiaj, w porcie w Gdańsku, który czeka od 1998 roku na operatora, właściciela i nie może się doczekać. Nawet rada ministrów tego rządu, 19. Lipca 2022 roku podjęła uchwałę, w której wyraziła deklaracje przekazania bezprzetargowo tych nieruchomości pod powstanie agroterminalu w Gdańsku, w sąsiedztwie najszybszego terminala kontenerowego w Europie - przekonywał Mładanowicz. - Pomysłów jest i było mnóstwo. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością – tam nie było i nie ma chęci do tego, żeby ten problem rozwiązać. Oczywiście wiele rzeczy jest przerzucanych na Komisję Europejską, ale nie tam jest główny problem. Teraz lecimy do Brukseli. Nie strajkować przeciwko Komisji Europejskiej, ale pokazać to, że musimy wspólnie rozwiązywać problemy, które nas czekają - mówił. - Proszę skorzystać z moje wiedzy, z doświadczenia organizacji, w których jesteśmy, bo wspólnie możemy zbudować w szybkim tempie to, co jest nam potrzebne. Bo w tej chwili krzywdzimy Ukrainę. Pomagaliśmy z całych siłę, ale te rozwiązania gospodarcze krzywdzą i nas i ich. Ukraina to są nasi sąsiedzi, z którymi i tak będziemy musieli współpracować - podsumował.

Wystąpienie Mładanowicza spotkało się z żywiołową reakcją publiczności. Donald Tusk przyznał, że problem jest mu znany.

Ja oczywiście kwestie agroterminalu dobrze znam i nie rozumiem. Pan jako były pełnomocnik ministra powinien rozumieć dlaczego oni nie zrobili czegoś tak oczywistego, a nawet zdezorganizowali przygotowania i podjęli kilka decyzji, żeby agroterminal nie powstał. To nie jest tylko problem zboża ukraińskiego, które z powodów wojennych wlało się do Polski - przekonywał. - To jest problem przyszłości polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa polskiego rolnictwa, bo tak jak chcielibyśmy wszyscy, Ukraina tę wojnę wygra, uratuje swoją suwerenność i będzie normalnie produkowała i prędzej raczej niż później stanie się częścią Unii Europejskiej. Wszyscy będziemy z tego powodu szczęśliwi, ale to będzie oznaczało, że będziemy mieli co roku już bez ceł i żadnych przepisów produkcje rolną z Ukrainy w UE. To nie jest żaden dramat, jeśli zbudujemy infrastrukturę, która spowoduje, że przede wszystkim będziemy w stanie sprzedać i wywieźć wszystko to co my produkujemy, a jak będzie trzeba także to co produkuje Ukraina. Kilkaset lat temu Gdańsk potrafił sprzedać i wywieźć całe zboże z dzisiejszej Ukrainy i Białorusi Wisłą. A my dzisiaj nie możemy, nie potrafimy zorganizować eksportu.

Lider partii opozycyjnej zaznaczał, że o tym, że w związku z otwarciem granicy na ukraińskie zboże będą kłopoty, było wiadomo właściwie od początku. Wskazuje na duże zaniedbania ze strony rządzących i ich ignorancję.

Wiadomo było od początku, że pomoc dla Ukrainy o zboże może być kłopotem. Ja nie jestem specjalista od importu i eksportu zboża. To nie moja profesja. Jest absolutnie jasne, że rok temu władza nie przygotowała absolutnie niczego, żeby to zboże mogło płynąc korytarzem. Mieliśmy bardzo dużo ofert z zachodniej części Europy, że pomogą przewieźć to zboże. Jak wiecie dużych portów, które się w tym specjalizują nie brakuje – choćby w Holandii. Proponowano także przewóz tego zboża tirami - mówił.

Komisja Europejska jest bardziej polska niż czyjakolwiek inna

Jak podkreślił Tusk do dzisiaj nie uzyskaliśmy uczciwej odpowiedzi na pytanie co takiego się stało, że wjeżdżające na teren Unii Europejskiej zboże nie było sprawdzane.

Komisja Europejska nikogo nie zwolniła z obowiązku badań sanitarnych jakości tego zboża. Jeśli pojawił się problem dotyczący jakości tego zboża to nie można powiedzieć, że władza uległa Komisji Europejskiej, tylko złamała unijne przepisy wpuszczając to zboże bez żadnych bada. Komisja Europejska to też nie jest ciało obce, paradoksalnie to jest bardziej polska Komisja Europejska niż czyjakolwiek inna, bo siedzi tam wojciechowski z PiS-u. Jest komisarzem do spraw rolnictwa - przekonywał. - Pytaliśmy – powiedz nam jak to będzie, jak będziemy organizować przejazd tego ukraińskiego zboża. Milczał jak zaklęty. Nie miał nic do powiedzenia. Za to między innymi tutaj, na Pomorzu, ministrowie przyjeżdżali i mówili, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. To właśnie tu padły słowa nie ma żadnego problemu z ukraińskim zbożem, wywieziemy. To tu padły słowa nie sprzedawajcie teraz zboża, magazynujcie, będzie z korzyścią dla was.

Pod koniec spotkania lider opozycji poprosił o kontakt Mładanowicza. Czy dojdzie do spotkania w Gdańskim porcie? Będziemy to dla Was na bieżąco śledzić.

Kilka tygodni temu, w podobnych okolicznościach doszło do zaproszenia Donalda Tuska do gospodarstwa na Lubelszczyźnie. Jak widać rolnicy mają dosyć obecnej sytuacji i próbują mówić o swoich problemach przy każdej nadarzającej się okazji.