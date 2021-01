W 2020 roku przychód Grupy Mlekovita wyniósł ponad 5,5 mld zł. To kolejny rekordowy wynik, osiągnięty m.in. dzięki eksportowi, którego wartość wyniosła blisko 1,3 mld zł.

Miniony rok to dla Mlekovity czas wielkich inwestycji w rozwój bazy technicznej, technologicznej i produktowej, na które w 2020 r. firma przeznaczyła 100 mln zł. Największym przedsięwzięciem jest budowa mroźni wraz z magazynami i infrastrukturą w centrali w Wysokiem Mazowieckiem. Równie ważne było uruchomienie pierwszej w Polsce linii technologicznej do produkcji batoników twarogowych w zakładzie w Pilicy, a także linii do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku w zakładzie w Świeciu. Wielkich inwestycji nie byłoby jednak bez kolejnych sukcesów w skupie surowca – ilość skupionego w 2020 roku mleka znów okazała się rekordowa i przekroczyła poziom 2,3 mld litrów.

Więcej:

Mlekovita w 2020 roku z rekordem przychodów