Mój dom pozostał w Ukrainie, cz.2

Wojna odkrywa w ludziach albo najgorsze, albo najlepsze cechy. Niektórzy podnoszą ceny usług i produkcji do niewyobrażalnych rozmiarów, inni rozdają wszystko za darmo. Są również tacy, którzy korzystając z okazji okradają sklepy, puste domy. A są tacy, którzy pod ostrzałem jadą ratować ludzi z najbardziej zagrożonych terenów.

Najbardziej szkoda dzieci, chociaż trzeba starać się im dać choć trochę normalności. Jak wytłumaczyć dziecku co to jest wojna? I jak odpowiedzieć na pytanie: dlaczego? Dzieci zaskoczyły mnie swoją odwagą i optymizmem, pocieszają się nawzajem. I powtarzają jak zaklęcie: to się niedługo skończy, Ukraina będzie wolna.

Ludzie podczas wojny

Rodziny ukraińskie nie rozmawiają z braćmi, rodzicami i znajomymi z Rosji. Próbowali im opowiadać o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale tamci nie wierzą. Ich umysły przesiąknięte są propagandą: „Przecież my Was ratujemy”. Duża część ludzi na Ukrainie mówi po rosyjsku, nigdy nie było z tym problemów. Teraz, od początku trwania konfliktu, przechodzą na ukraiński.

W telewizji w pierwszych dniach wojny były tylko wiadomości, później przynajmniej na programach dziecięcych włączyli bajki. Ja oglądałam na dobranoc przemówienia Arestowicza i Zeleńskiego, którzy mówili o sukcesach ukraińskiej armii i że wszystko będzie dobrze. Tak bardzo chciałam im wierzyć. Rolnicy odbierają okupantom czołgi, brzmi jak opowieść fantastyczna, ale dzieje się naprawdę. Zwykli ludzie walczą o swoją wolność. Nie poddają się. Wychodzą, nawet bez broni, naprzeciw czołgom. Gdy wydaje się, że nie ma już nadziei, słychać jak śpiewają hymn Ukrainy. Śpiewają wszyscy: i dzieci na spacerze, i babcia przez głośnik na całą ulicę, i żołnierze.

Siły zbrojne Ukrainy ostrzegają o rozrzucanych przez Rosjan minach motylkowych

Matki na wsi modlą się o bezpieczny powrót synów. Czekają na codzienny krótki sms – żyję. Nikt z chłopców nie może powiedzieć, ani gdzie jest, ani co robi. Wystarczy to krótkie słowo – żyję i widać spokój. Spokój, że jeszcze dzisiaj wszystko dobrze, a jutro będzie nowy dzień.

Co nocy nasłuchujesz, czy będzie można zasnąć, czy znowu coś wybuchnie? Internet i sieć komórkowa to znika, to znów się pojawia. W dzień jest łatwiej, można znaleźć sobie jakieś zajęcie, nie myśleć o tym, że dookoła toczy się wojna. Z nastaniem zmierzchu pojawia się strach.

Do Polski. Ale którędy?

Wiedziałam, że dla bezpieczeństwa dzieci powinnam je jakoś zawieźć do Polski, ale którędy? Byłam otoczona przez różnego rodzaju działania wojenne, około 50-60 km ode mnie w różnych kierunkach: z jednej strony rakiety, z drugiej desant powietrzny i zbliżające się do Kijowa czołgi. Ewakuacja pociągiem była praktycznie niemożliwa – do najbliższego miasta 60 km, żeby dotrzeć na dworzec.

Zima, dzieci przy kominku łuskające ziarnka słonecznika, fot. A.Gumeniuk

Na peronie czekały tłumy osób, obawiałam się, że będą bombardować również dworce. Postanowiłam, że jeszcze poczekam, przecież to nie może długo trwać. Był piękny słoneczny dzień, więc przycięłam drzewa w sadzie. W piątek zrobiłam opryski drzew, piekłam z dziećmi bułeczki, słysząc w tle oddalone dźwięki bomb. Próbowałam utrzymać pozory normalnego życia, dla dzieci, dla wszystkich z Polski, którzy dzwonili i martwili się o mnie. Powtarzałam codziennie, że wszystko dobrze, sama starając się w to uwierzyć. Nikt przecież nie zaatakuje odległej wsi, jak jeszcze jest tyle miast.

Codziennie siadałam z mapą Ukrainy i próbowałam palcem dojechać do granicy. Samochód znajomego ostrzelano w czasie ewakuacji do Polski, wywoził żonę i dziecko. Udało im się przeżyć. Miałam startować w niedzielę (6.03) przez Winnicę i akurat w ten dzień poleciały rakiety, niszcząc lotnisko wojskowe, w okolicy tego miasta.

Na Ukrainie nie ma obecnie znaków drogowych, wszystkie są zdjęte lub zamazane. Jedyny znak jaki można spotkać, to „zakaz wjazdu dla Putina”. Bałam się, że zabłądzę i pojadę na Kijów zamiast na Warszawę. Jednak po 12 dniach wojny udało mi się wydostać do Polski. Te 500 km do granicy było chyba najdłuższą podróżą w moim życiu.

Jechałam trasą wzdłuż zniszczonych miast, mając nadzieję, że drugi raz nie będą strzelać w to samo miejsce. Oprócz swoich córeczek zabrałam jeszcze córkę szwagra. Szłam pieszą granicą wśród setek kobiet, dzieci. Przyjechał po mnie brat. Był jednym z niewielu mężczyzn w tym tłumie. Kobiety patrzyły na niego jak na zdrajcę ojczyzny, nie wiedziały, że to Polak. Każda z nich zostawiła męża, brata, syna. Po stronie ukraińskiej widziałam setki pożegnań, dzieci przytulały tatusiów nie rozumiejąc, czemu nie mogą z nimi pójść do Polski, żony płakały przytulając mężów, nie wiedząc kiedy znów się spotkają.

Rozdarte serce

Serce nadal boli, na Ukrainie zostało jeszcze mnóstwo moich bliskich i przyjaciół. Koledzy i koleżanki z klasy moich dziewczynek nadal zasypiają w strachu. W nocy widać błyski wybuchów, słychać szum samolotów.

W Polsce mieszkam teraz też niedaleko lotniska, jak słyszę samolot to patrzę w niebo, córeczki mi mówią „mamo nie martw się, to nasi”. Wierzę, że wrócę na wiosnę, jak co roku posadzę ogródek. Widziałam upór ukraińskich chłopców i błysk w oczach, który świadczył o tym, że się nie poddadzą.