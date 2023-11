Mój profil zaufany wygasł? Podpowiadamy co zrobić. Foto. Shutterstock

Wiele osób mimo otrzymania powiadomienia o konieczności przedłużenia profilu zaufany na kolejne 3 lata nie zrobiło tego. Co w takiej sytuacji można zrobić jeżeli nie przedłużyło się profilu zaufanego? Czy można odzyskać dane?

Wiele osób otrzymało powiadomienie rządowe o wygaśnięciu profilu 31 października 2023 r. i konieczności jego przedłużenia. Jednak nie każdy otrzymał taką informację. Warto więc sprawdzić kiedy profil zaufany wygasa.

Jak sprawdzić, kiedy twój profil zaufany wygaśnie?

W celu sprawdzenia kiedy twój profil wygaśnie zaloguj się na pz.gov.pl i wejdź w Szczegóły profilu.

Jeśli w sekcji Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, oznacza to, że Twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia.

Jak sprawdzić kiedy wygaśnie twój profil zaufany po zalogowaniu się na profil zaufany:

rozwiń w prawym górnym rogu zakładkę klikając niebieski trójkąt (strzałkę);

(strzałkę); następnie kliknij na zakładkę Profil zaufany.

Rozwiń w prawym górnym rogu zakładkę klikając niebieska trójkąt (strzałkę) a następnie kliknij na zakładkę Profil zaufany. Źródło: pz.gov.pl

W prawym dolnym rogu znajduje się informacja o utworzeniu profilu.

W prawym dolnym rogu znajduje się informacja o utworzeniu profilu. Dla was najważniejsza jest informacja o dacie wygaśnięcia. Źródło: pz.gov.pl

Dla was najważniejsza jest informacja o dacie wygaśnięcia.

Jeżeli data o wygaśnięciu sugeruje że trzeba przedłużyć np. już w listopadzie ważność profilu zaufanego możesz to zrobić już teraz. Nie musisz czekać do końca tej daty.

Wystarczy wybrać i kliknąć w zakładkę Przedłuż ważność lub zmień dane aby przedłużyć ważność profilu zaufanego. Po kliknięciu zakładali postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami aby przedłużyć jego ważność.

System wyślę ci informację o konieczności autoryzacji przedłużenia ważności profilu poprzez kody - najpierw mailem a później sms-em.

Wystarczy wybrać i kliknąć w zakładkę Przedłuż ważność lub zmień dane aby przedłużyć ważność profilu zaufanego. Po kliknięciu zakładali postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami aby przedłużyć jego ważność . Źródło: pz.gov.pl

Co zrobić, gdy nie możesz przedłużyć zalogować się. Co wtedy?

Mój profil zaufany wygasł. Co mam zrobić?

Jeśli Twój profil zaufany wygasł to jest on nieważny. Musisz złożyć wniosek o założenie nowego profilu zaufanego.

Aby to zrobić, zaloguj się do konta profilu zaufanego:

wybierz Mój profil zaufany,

następnie Załóż nowy profil zaufany.

Wybierz sposób, w jaki chcesz założyć profil i dalej postępuj zgodnie z komunikatami.

Co zrobić gdy nie możesz zalogować się do swojego konta na profil zaufany. Co wtedy?