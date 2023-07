W wyniku umowy zbożowej Mołdawia straciła część rynków zbytu zboża. Dotychczasowi odbiorcy teraz zasypani są ukraińską pszenicą. W efekcie spadają wciąż ceny skupu na rynku krajowym.

Przez ukraiński eksport Mołdawia straciła rynki zbytu dla swojego zboża, a presja cenowa rujnuje opłacalność eksportu, jak i produkcji krajowej - donosi mołdawski portal Mybusiness.md.

Minister rolnictwa i przemysłu spożywczego Mołdawii Wołodymyr Bolya wprost powiedział, że ceny ukraińskiego ziarna są dumpingowe i począwszy od jesieni 2022r. spowodowały załamanie krajowego rynku zbóż, a od początku br. sytuacja jeszcze się pogorszyła. Co gorsza, nic nie wróży poprawy, bo Mołdawia była dotąd dużym eksporterem pszenicy, a teraz nie ma gdzie sprzedawać zboża.

Importerów o połowę mniej

Jak ubolewa mołdawski minister, w wyniku porozumienia zbożowego i otwarcia Europy na ukraińskie zboże, Mołdawia straciła strategiczne rynki zbytu dla pszenicy. Wyliczał, że 30 procent produkcji odbierała dotąd Rumunia, a reszta pszenicy trafiała do 23 krajów. Teraz Mołdawia eksportuje pszenicę jedynie do 14 krajów, a więc rynek zbytu skurczył się o połowę.

Znaczną cześć mołdawskiego zboża kupowała do niedawna Turcja, ale od czasu otwarcia korytarza zbożowego eksport tam spadł do zera - skarżył się w mediach Wołodymyr Bolya. Eksport do Rumunii utrzymał się, ale po znacznie niższych cenach, z powodu presji cenowej taniego zboża z Ukrainy. Minister przyznał również, że sytuacja mołdawskich w przeddzień kolejnych żniw jest bardzo trudna.

Czy to zapowiedź zakazu importu?

Ukraiński portal rolniczy Latifundist przypomina, że Mołdawia mimo zapowiedzi w maju br. nie przyłączyła się do europejskich krajów, które wprowadziły zakazy importu zboża z Ukrainy. Kijów zagroził bowiem, że lustrzany zakaz wprowadzi dla produktów z Mołdawii. Wskutek protestów mołdawskich rolników, rząd w Kiszyniowie może jednak teraz zmienić stanowisko.