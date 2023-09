Do komisji wojskowych już w styczniu przyszłego roku będzie się musiało stawić 230 tys. osób. W tym także starsi mężczyźni i kobiety - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. A co z rolnikami?

Komisje wojskowe zaczną (za pośrednictwem organów samorządowych) wysyłać wezwania potencjalnym poborowym już od 1 stycznia 2024 roku.

Ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej zostanie poddanych w przyszłym roku łącznie 230 tysięcy kobiet i mężczyzn.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem MON, termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ma być wyznaczony na 12 stycznia 2024 r. Zaś czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono się na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Kto się będzie musiał stawić przed komisją wojskową?

Zgodnie z projektem rozporządzenia resortu obrony rocznikiem podstawowym mają być mężczyźni 19-letni, czyli urodzeni w 2005 roku, ale do stawiennictwa przed komisją wojskową zostaną wezwani też:

- mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji wzywane będą niektóre kobiety.

Kobiety na czołgi

Rozporządzenie określa obowiązek stawiennictwa przed komisją kobiet, urodzonych w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej (a nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej) lub też w latach 2023-2024 zakończą nabywanie takich kwalifikacji na studiach bądź w szkołach zawodowych. Chodzi o takie kierunki, jak:

analityka medyczna;

farmacja;

fizjoterapia;

kierunek lekarski;

kierunek lekarsko-dentystyczny;

pielęgniarstwo;

ratownictwo medyczne;

weterynaria

kierunki związane z kształceniem w zakresie psychologii.

Jakie są konsekwencje braku stawiennictwa?

Jak podkreślono w jednym z komunikatów na stronie resortu obrony, „osoby, które nie dostosują się do wezwania mogą spodziewać się konsekwencji".

– Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada, że niezgłoszenie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez Policję – podkreślono.

Z kolei w przypadku pojawienia się przed komisją w innym terminie niż pierwotnie wyznaczony trzeba mieć przy sobie również dokument usprawiedliwiający nieobecność. Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywały badania specjalistyczne powinny zabrać ze sobą także dokumentację medyczną. To samo dotyczy osób trwale niezdolnych do czynnej służby – przypomniano.

Co z rolnikami?

Projekt rozporządzenia MON nie wyszczególnia rolników w kwestii powołań do wojska, co oczywiście nie znaczy, że będą w jakikolwiek sposób zwolnieni z obowiązku stawienia się przed komisją wojskową.

Przypomnijmy, jedyne zwolnienie (odroczenie), na jakie mogą liczyć rolnicy to nie powoływanie ich na ćwiczenia wojskowe w czasie żniw. Więcej na ten temat w poniższym artykule: