Grząskie pola na szczęście powstrzymały amatorów motocrossu, którzy uciekali przed policjantami.

Wygląda na to, że motocrossowcy poczuli już wiosnę i rozpoczęli nowy sezon. Świadczą o tym również policyjne kroniki. W ciągu kilku dni odnotowano kilka przypadków zatrzymań amatorów terenowej jazdy, niestety również po polach.

Uciekinier wpadł do rowu

Na granicy gmin Kętrzyn i Srokowo, w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie wsi Nowa Różanka dzielnicowi patrolujący drogę zauważyli kierującego motocyklem bez tablic rejestracyjnych. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazując motocykliście by zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierujący jednak przyśpieszył i zaczął uciekać, po czym skręcił motorem na zaorane pole. Myślał, że zgubi pościg, ale motocykl ugrzązł i wywrócił się. Kierowca próbował uciekać pieszo, ale nie zdołał przeskoczyć rowu melioracyjnego i wpadł do wody, a następnie w ręce funkcjonariuszy.

Okazało się, że 28-latek uciekał, bo nie ma uprawnień do kierowania, a jego yamaha nie miała ani przeglądu, ani ubezpieczenia OC. Policjanci znaleźli również przy mężczyźnie marihuanę i amfetaminę. Od 28-latka pobrano krew do badań na obecność środków odurzających, po czym trafił do policyjnego aresztu. Pojazd został zabezpieczony na parkingu. 28-latek usłyszał już zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat więzienia. Wyrok może być surowszy, jeśli okaże się, że jechał "po wpływem".

Grząskie pole

Kolejny policyjny pościg za amatorem motocrossu miał miejsce w Jarosławiu na Podkarpaciu.Uwagę policjantów z patrolu zwróciła zagięta tablica rejestracyjna jednośladu. Kierujący również nie zatrzymał się na wezwanie i zaczął uciekać. W trakcie ucieczki wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego. Policjanci dogonili go kilka kilometrów za miastem, we wsi Tuczempy. Uciekinier skręcił tam w pola, ale zakopał się w grząskim gruncie.

19-latek kierujący motocyklem KTM był trzeźwy. Mieszkaniec gminy Chłopice trafił do policyjnego aresztu. Jemu również grozi do 5 lat więzienia, a dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenia drogowe.

Nie powiodła się próba ucieczki przed stróżami prawa także 35-letniemu motocykliście w Stopnicy pod Buskiem-Zdrój, w woj. świętokrzyskim. Funkcjonariusze chcieli go zatrzymać, bowiem jechał bez kasku. Kierujący nie dość, że zignorował wezwanie policjantów, to uciekając łamał przepisy i stwarzał zagrożenie dla pieszych. Szybko został zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Nie posiadał za to prawa jazdy. Jemu również grożą surowe konsekwencje.