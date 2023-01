Marzysz od lat, aby sprawdzić jak to jest w jednym z największych ciągników legendarnej marki John Deere? Teraz to marzenie może się spełnić! Na tegoroczną, 31. licytację WOŚP wystawiono właśnie dzień testowy 4-gąsienicowego ciągnika John Deere 9RX. Stan aukcyjnego licznika na 27 stycznia to „tylko” 2000 zł.

Od wielu lat Finałom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszą aukcje internetowe, które rozpoczynają się już na początku grudnia i trwają do połowy lutego. Przejrzeliśmy dla Państwa ofertę agro.

Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim oferta dnia testowego 4-gąsienicowego ciągnika John Deere 9RX. - Sprawdź jak prowadzi się taki ciągnik, jak ten ciągnik jedzie sam! Jak pracuje na polu, jakie ma systemy telematyczne i udogodnienia operatora - to wyjątkowa technologia i niezapomniane wrażenia – zachęca do wzięcia udziału w organizowanej przez siebie licytacji firma Wanicki Agro.

- Dzięki czterem skrętnym podwoziom, ciągniki 9RX doskonale skręcają pod obciążeniem i utrzymują kierunek jazdy na wprost na zboczach i mokrej glebie. Dzięki większej powierzchni styku z gruntem najsłabiej ugniatają glebę. Podwozie 9RX zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o uzyskiwaniu maksymalnych osiągów w każdych warunkach: jego duża powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność, płynność i kierowanie poprawiające stabilność, szczególnie na mokrym podłożu. Czterosłupkowy system amortyzacji kabiny ciągników 9RX automatycznie izoluje kabinę od wstrząsów, gwarantując operatorowi maksymalną wygodę i jakość jazdy zarówno w polu, jak i z prędkościami jazdy na drodze. Funkcja automatycznego prowadzenia bez używania rąk AutoTrac zwiększa komfort jazdy: niezawodnie prowadzi ciągnik w dzień i w nocy Pozwól sobie na możliwość bezpośredniego poznania wyjątkowego ciągnika! – zachęca dealer John Deere.

Wylicytowana atrakcja odbędzie się – po ustaleniu z wygranym - w marcu lub kwietniu u Dealera John Deere Wanicki Agro w województwie opolskim – oddział Wanicki Agro Reńska Wieś.

Jaja od kur Grażyn

Dla niezainteresowanych jakoś szczególnie techniką rolniczą jest inna ciekawa oferta: 100 sztuk wiejskich jaj od bardzo szczęśliwych kur Grażyn z Chobieni. Stan aukcyjnego licznika na 27 stycznia to w tym przypadku 260 zł.

Równie szczęśliwy, jak i te kury, zwycięzca licytacji będzie mógł sobie odebrać szczęśliwe jaja u hodowczyni, Pani Danuty Zgobik, po wcześniejszym umówieniu. Możliwa dostawa do Lubina, Rudnej i okolic, a także do Polkowic.

Stylowa skrzynka z niespodzianką Rolnicy z Haciek

Od Rolników z Haciek na aukcje WOŚP powędrowała drewniana skrzynka- idealna do przechowywania wina, biżuterii, kosmetyków z niespodzianką w środku. Stan aukcyjnego licznika w przypadku tej oferty na dziś to 300 zł!

Natalia i Michał razem z rodzicami Michała biorą udział w programie "Rolnicy. Podlasie". Odcinki są emitowane od 2019 roku. Serial opowiada o codziennych zmaganiach rolników mieszkających na malowniczym Podlasiu. Bohaterowie prowadzą rodzinne gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła i uprawą zbóż.

Warsztaty wędzarnicze

W tegorocznym Finale WOŚP, pewien prywatny przedsiębiorca zaprasza do licytowania na aukcji całodniowych „Warsztatów Wędzarniczych”, w czasie których będzie można poznać "smaczki" związane z wytwarzaniem żywności w tradycyjny sposób. Aktualnie wylicytowana kwota to 2155 zł.

Dodatkowo, osoba, która wygra aukcję otrzyma kosz z domowymi wyrobami (wedle życzenia mogą to być wspomniane mięsa, ryby, sery bądź warzywa) oraz książkę zawierająca wiele ciekawych informacji na temat wędzenia wraz z przepisami.

Steki z wołowiny ras Wagyu i Angus

Przedmiotem licytacji jest zestaw 3,5 kg takiej, jak w tytule, wołowiny (10 steków oraz 4 burgery premium). Aktualny stan licytacji to 2025 zł.

Wołowina Wagyu to najdroższa wołowina na świecie. Pochodzi z Japonii. Steki, które zostały wystawione na licytację to oryginalna wołowina Wagyu klasy A5, czyli najwyższej w japońskiej klasyfikacji mięsa wołowego, z prefektury Hokkaido. Jak zapewnia organizator licytacji (Steaks & More), to wyjątkowe mięso charakteryzuje się nadzwyczajnym, nieporównywalnym z żadną inną wołowiną smakiem, maślaną konsystencją i unikalną strukturą mięsa. Wyjątkowość Wagyu bierze się z genetycznej predyspozycji tego bydła do odkładania tłuszczu międzymięśniowego, który odpowiada za tak pożądaną przez stekożerców marmurkowatość.

Rasa Angus to natomiast europejska rasa bydła, która przez znawców uznawana jest za najlepszą na starym kontynencie. W Steaks & More ta wyborna wołowina dojrzewa w specjalnych warunkach w naszej komorze do sezonowania, dzięki czemu osiąga jeszcze bardziej wyjątkowy smak oraz niezwykłą kruchość.

W przekazanym na licytację zestawie znajdują się również autorskie burgery Steaks & More, które zawierają około 10% mięsa z sezonowanych na sucho steków, co – zdaniem organizatorów licytacji - dodatkowo podkręca pełnię mięsnego smaku tych burgerów.

Panie z KGW nie zawiodły Jurka Owsiaka

Oferta KGW na aukcji WOŚP jest naprawdę spora. I tak warsztaty z pieczenia pizzy oferują Panie z KGW Gospochy Bony w Bądkowie. Podczas warsztatów będzie wspólne: rozciąganie ciasta, przygotowanie i dodanie składników, w tym również farszu kaszankowo-jabłkowego, operowanie łopatą zrzutową, wypiek w specjalistycznym piecu oraz krojenie radełkiem.

Zestawy swoich unikatowych, lokalnych przetworów zaoferowały także gospodynie z KGW Gośniewice, KGW Babeczki z rodzynkami Magierowa Wola, KGW Cychrowianki, KGW Lewiczyn, KGW Młynareczka w Kosewku, KGW w Chynowie, KGW Boglewice, KGW Dębnowolanki. Kultowe, kotuńskie pierogi (2 kg, tj. ok. 50 sztuk) KGW z Kotunia mogą trafić na stół zwycięzcy licytacji za 91 zł. Tyle przynajmniej kosztowały na dzień 27 stycznia. A to przecież nie koniec aukcji…

Spotkanie z osiołkami z filmu EO J.Skolimowskiego

Aktualnie – na 780 zł podbito na aukcji WOŚP - spotkanie i spacer z osiołkami Hola i Taco i ich opiekunami (trenerami zwierzęcych Gwiazd - Agatą Kordos i Markiem Russ) - bohaterami nominowanego do Oscara filmu EO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Spotkanie odbędzie się w lesie, w południowych okolicach Warszawy. - Wspólny, godzinny spacer z naszymi filmowymi osiołkami będzie okazją, aby dowiedzieć się jak wyglądała praca z osiołkami na planie, jak osiołki wykonywały poszczególne sceny w filmie. Będzie można również porozmawiać na temat innych zwierząt, które Agata Kordos i Marek Russ przygotowują do filmów, reklam i seriali od ponad 25 lat - będziecie mogli posłuchać wyjątkowych opowieści o filmowych zwierzętach i zadać mnóstwo pytań – zachęcają do licytacji organizatorzy aukcji. Zaproszenie jest skierowane dla 2 osób.

A jak ktoś nie lubi osłów, natomiast pała miłością do alpak, to już za ok. 200 zł może sobie wylicytować wizytę w zagrodzie tych zwierząt w Niemstowie koło Lubina (woj. dolnośląskie) lub spacer z futrzakami w okolicach Gostynina.

Octy, pierniki, soki, miody

Gospodarstwo Naturalne Malinówka wystawiło na tegoroczną aukcję WOŚP zestaw czterech butelek octów (każda o pojemności 100 ml) z morwy, z kwiatów hibiskusa, pomarańczowy oraz jabłko plus sosna. Brzmi smacznie, prawda? Można też wylicytować rodzinne zwiedzanie „Naszej Tłoczni” w Konarach (woj. mazowieckie). Stan licznika na dziś – jeśli chodzi o wizytę w tłoczni soków to 355 zł.

Już 327 zł osiągnął na aukcji zestaw pierników dekorowanych lukrem, wyrób z tytułem Ślężański Produkt Lokalny. Natomiast wyjątkowy zestaw od Jabłek Grójeckich osiągnął jak dotychczas na licytacji WOŚP– 310 zł. Kto da więcej za: trójpak z sokami tłoczonymi z Jabłek Grójeckich (2 x Jabłko Chmielone, 1 x sok Tłoczony), koszulkę z nadrukiem - motyw jabłko, książkę Kuchnia Regionów Łukasza Konika, notes Jabłko Grójeckie (wykonany w całości z wytłoków jabłkowych), długopis z logo Sady Grójeckie, ołówek z logo Sady Grójeckie, 2 przypinki - Sady Grójeckie + Jabłka Grójeckie, otwieracz do butelek z logo Sady Grójeckie, kalendarz biurkowy, fartuch kuchenny z logo Jabłka Grójeckie ChOG?

Swój naturalny sok tłoczony z jabłek z lokalnego sadu w Pokrzywnicy zaoferowało na aukcję WOŚP także Gospodarstwo Rolne Bogdan Kliber. Aktualnie wylicytowana kwota to 83 zł.

Rok temu firma KOMFORT założyła pasiekę w postaci dwóch uli na tyłach budynku swojej centrali w Łodzi. Efekt? W tegorocznej aukcji wystawia kilka słoików swojego własnego miodu wielokwiatowego. Miodowy zapas na rok proponuje natomiast firma „Koronne Skarby Smaku”. W sumie na ich aukcji znalazło się 35 słoików miodu plus pyłek i pierzga.

Swoje miody na aukcję dla WOŚP przekazała także Pasieka Tomala.

Pojedli, popili, to teraz kultura!

Piskorze – łurzycki zespół folklorystyczny też postanowił dołożyć swoją cegiełkę do tegorocznej aukcji WOŚP. - Marzy Ci się, aby na Twoim weselu odbyła się biesiada z prawdziwego zdarzenia? A może organizujesz imprezę z okazji urodzin i chciałbyś zaskoczyć swoich gości? Nic prostszego – zapraszamy do wylicytowania naszego godzinnego koncertu na wybranym przez Ciebie wydarzeniu! Nasze koncerty to folklor w najlepszym łurzyckim wydaniu – gramy i śpiewamy na żywo, prezentujemy kilka ludowych tańców, a wszystko to okraszone zabawnymi tekstami i scenkami. Występujemy w przepięknych strojach wilanowskich, które – nie da się ukryć – robią wrażenie! Nasz repertuar możecie znaleźć m.in. na naszym kanale w serwisie YouTube, ale to – rzecz jasna – nie wszystko, na co nas stać. Kwestia repertuaru jest też uzależniona od charakteru koncertu – wszystko do ustalenia z osobą, która wygra aukcję. Oczywiście w ramach naszego koncertu możliwa będzie specjalna sesja zdjęciowa. Jest nas ponad 30 osób – na domówce w kawalerce możemy się nie zmieścić, ale trochę większy taras już jest OK – zachęcają artyści.

A po tańcach, odpoczynek

Voucher w wysokości 500 zł wystawili na tegoroczną aukcję właściciele agroturystyki Osada Dębowa na Warmii. - Jesteśmy zwolennikami zdrowej żywności i z przyjemnością oferujemy taką właśnie naszym Klientom. Promujemy swoje produkty pod marką Ekojadło, jak i lokalnych wytwórców. Hodujemy konie, kozy, kury, które są atrakcją nie tylko dla dzieci – zachęcają do licytacji gospodarze.

Przedmiotem aukcji jest też w tym roku weekendowy pobyt w Browarówce u podnóża Karkonoszy. - Oprócz dachu nad głową do dyspozycji gości mamy półhektaroawą posesję z łąkami oraz idealne miejsce na poranny spacer z kubkiem kawy w dłoni – lawendową polanę obsadzoną 2,5 tys. krzakami lawendy. Przedmiotem naszej aukcji jest weekendowy pobyt w Browarówce w naszym domku Sokolik dla max 5 osób. w terminie 28-30.07.2023 (w trakcie "żniw lawendowych") lub innym wolnym uzgodnionym z gospodarzami – zapraszają właściciele.

Żniwa lawendowe! Czego chcieć więcej?