Specjalista zajmujący się odłowem dzikich i niebezpiecznych zwierząt stanął przed sądem oskarżony przez obrońców zwierząt o znęcanie się nad wilkiem.

Marcin S. jest myśliwym i zawodowo zajmuje się odławianiem zwierząt dzikich i niebezpiecznych, w przypadkach gdy stwarzają one zagrożenie. Interweniował więc po telefonie od straży miejskiej, policji i strażaków w Puszczykowie, gdy 8 marca 2021 roku na jednej z ulic mieszkańcy zobaczyli wilka. Zwierzę udało się uśpić i złapać, ale właściciel pogotowia ds. zwierząt musiał stawić się w sądzie oskarżony o znęcanie nad wilkiem - donosi Głos Wielkopolski.

Wilk biegał po ulicy

Zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzęciem przez myśliwego do poznańskiej prokuratury złożyła Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane. Proces w tej sprawie ruszył 22 marca w poznańskim sądzie. Oskarżony nie przyznał się do stawianych zarzutów.

Według relacji w Głosie Wielkopolskim, Marcin S. pojechał na wezwanie w Puszczykowie wraz z dwoma pracownikami. Na miejsce udał się też lekarz weterynarii z poznańskiego zoo. Wilk uciekł jednak i znalazł się na autostradzie A2 w rejonie Plewisk pod Poznaniem. Na trasie trzeba było wstrzymać ruch, by spróbować go odłowić. Drapieżnikowi udało się wymknąć i z autostrady popędził na teren prywatnej firmy. Myśliwy miał strzelać do wilka, by zaaplikować mu środek usypiający, lecz nie trafił.Trafił jednak weterynarz. Wtedy myśliwy założył usypiającemu wilkowi na szyję pętlę specjalistycznego chwytaka do łapania groźnych zwierząt.

Drapieżnik schwytany, myśliwy z zarzutami

Według prokuratura, Marcin S. nie miał uprawnień, by strzelać do wilka strzałkami usypiającymi. Według obrońców zwierząt i oskarżyciela, właściciel pogotowia ds. zwierząt miał również niepotrzebnie zaciskać pętlę na szyi zwierzęcia i ciągnąć je po ziemi. Marcin S. przekonywał w sądzie, że chciał w żaden sposób krzywdzić zwierzęcia i postępował zgodnie z procedurą. Musiał zacisnąć pętlę, by mieć kontrolę nad zwierzakiem, uniemożliwić mu ucieczkę i nie dopuścić do zagrożenia. W ten sam sposób postępuje się np. z agresywnymi psami. Oskarżony przekonywał, że chciał pomóc zarówno zaniepokojonym mieszkańcom Puszczykowa, jak i chronionemu drapieżnikowi.

Jak przypomina Głos Wielkopolski, Marcin S. staje przed sądem kolejny raz w związku ze swoją pracą zawodową. W 2018r. również w Puszczykowie odstrzelił dzika wałęsającego się po miasteczku i został oskarżony o bezprawne zabicie zwierzęcia. Sąd uniewinnił go od tego zarzutu.

Dochodzenie w sprawie wilka również zostało umorzone pod koniec września 2021 roku. W wyniku złożonego przez fundacje zażalenia, sąd uchylił jednak to postanowienie i skierował sprawę do dalszego rozpatrzenia. W efekcie do sądu wpłynął akt oskarżenia.