Na czele Copa po raz pierwszy stanęła kobieta, Szmulewicz - przegrany

18 września 2020 roku Christiane Lambert została pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącego Copa, największego europejskiego związku rolniczego.

O stanowisko przewodniczącego Copa starało się dwóch kandydatów: Francuzka Christiane Lambert oraz Polak Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Christiane Lambert swoją funkcję połączy z funkcją prezesa FNSEA (Krajowa Federacja Związków Rolników, ma ponad 55 proc. w izbach rolniczych we Francji), którą objęła w 2017 roku.

To już nie pierwsza porażka Wiktora Szmulewicza w bojach o stanowisko w Copa.

Więcej:

Szmulewicz chce być przewodniczącym COPA COGECA

Chróścikowski wiceprezydentem Komitetu Copa

Nie mamy też tym razem – na dwa kolejne lata – stanowiska wiceprzewodniczącego Copa.

Christiane Lambert będzie współpracowała z następującymi sześcioma wiceprzewodniczącymi, którzy zostali wybrani razem z nią: Tim Cullinan (IFA, IE), Palle Borgström (LRF, SE), Massimiliano Giansanti (Confagricoltura, IT), Pedro Gallardo (ASAJA, ES), Mladen Jakopović (HPK, HR), Roomet Sõrmus (EPKK, EE).

Jak podkreślono w komunikacie Copa po wyborach, Lambert obejmuje funkcję w kluczowym momencie, gdyż w najbliższych miesiącach zapadną ważne decyzje - poczynając od budżetu Unii i przyszłej WPR.

Po ogłoszeniu wyników wyborów Christiane Lambert powiedziała:

- Zaufanie, jakim obdarzyli mnie moi europejscy koledzy jest dla mnie zaszczytem. Jestem jednak świadoma odpowiedzialności spoczywającej na tej prezydencji. Rolnicy z całej Europy są zaniepokojeni, a wiele kwestii jest niejasnych. W najbliższej przyszłości musimy znaleźć wspólne odpowiedzi na szczeblu UE - czy to na pytania związane z WPR, strategią „od pola do stołu”, Zielonym Ładem, brexitem czy też planem ożywienia gospodarczego. Jestem przekonana, że rolnictwo ma strategiczne znaczenie dla Europy— co stało się jeszcze jaśniejsze w wyniku kryzysu COVID-19. Europa musi wrócić do swoich ambicji rolniczych.