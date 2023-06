Podczas konferencji prasowej odbywającej się w Sielinku w czasie IV Krajowych Dni Pola. Minister Rolnictwa Robert Telus oraz komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślali, że liczą na decyzję Komisji Europejskiej w zakresie dalszego podtrzymania zakazu eksportu zbóż z Ukrainy do Polski. Najbliższy poniedziałek to ostatni dzień obowiązywania zakazu eksportu ustalonego przez Komisję Europejską w maju tego roku.

Jeśli chodzi o datę 5 czerwca, to ciągle żyję nadzieją, że Unia Europejska stanie na wysokości zadania i tak naprawdę zbuduje te tak bardzo ładnie nazwane korytarze solidarnościowe. Korytarz solidarnościowy to jest ten, który produkty z Ukrainy będzie wiózł do środka Europy. To nie jest korytarz, który będzie tylko przewoził przez granicę ukraińsko-polską, bo to żaden korytarz. To nawet korytarzyk by nie był. Tylko to musi być korytarz solidarnościowy, który będzie miał takie narzędzie i to jest początek budowania współpracy z Ukrainą. Bo tak naprawdę, to, że będziemy współpracować z Ukrainą to jest przyszłość nasza i musimy się z tym pogodzić. - tak o sytuacji z eksportem ukraińskiego zboża mówił Robert Telus minister rolnictwa i rozwoju wsi