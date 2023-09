Do wyborów zostały 34 dni..., fot. shutterstock

Za niewiele ponad miesiąc wybory parlamentarne, które ustanowią obraz polskiej polityki na najbliższe 4 lata. Jak chcą głosować Polacy? Spójrzmy na zestawienie przygotowane przez euractiv.pl.

Portal euractiv.pl podsumowuje wyniki ostatnich sondaży, przeprowadzonych na zlecenie różnych redakcji.

O ile we wszystkich sondażach pierwsze i drugie miejsce zajmują kolejno: Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska, tak końcówka stawki wyborczej wydaje się być raczej niepewna.

W sondażach nie znalazły się badania opinii odnośnie komitetu Bezpartyjnych Samorządowców, którzy niespodziewanie zarejestrowali listy w 21 okręgach wyborczych w Polsce, co dało im możliwość kandydowania jako komitet ogólnopolski.

Kantar dla „Faktów TVN” i „TVN24”, 6 września

Z badania wynika, że PiS cieszy się poparciem 37 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach podium znajduje się: Koalicja Obywatelska (31 proc.) oraz Konfederacja (9 proc.). Dalej, na granicy progu wyborczego 8 proc. (dla koalicji), balansuje Trzecia Droga Szymona Hołowni i Władysława Kosiniak-Kamysza. Za nią, na końcu stawki, znajduje się Lewica z poparciem rzędu 6 proc.

Social Changes dla „Wpolityce.pl”, 6 września

Sondaż wykazał dużą przewagę PiS nad opozycją. Aż 39 proc. ankietowanych wskazało, że popiera Zjednoczoną Prawicę. KO cieszy się poparciem 30 proc. badanych. Konfederację wspiera 13 proc. ankietowanych, a Lewicę 7.

Twórcy sondażu rozbili Trzecią Drogę na pojedyncze partie, tworzące koalicję. I tak, zarówno Polska2050 jak i Polskie Stronnictwo Ludowe cieszą się wsparcie 5 proc. ankietowanych.

Trzeba pamiętać jednak, że Trzecia Droga wybrała start jako koalicja – co oznacza, że muszą uzyskać 8, a nie 5 proc. poparcia 15 października, żeby dostać się do Parlamentu. Lewica, która w 2015 r. w ten sposób nie dostała się do Sejmu i Senatu, od tamtej pory nie startuje w formie koalicyjnej.

Research Partner dla „Europe Elects”, 4 września

W jedynym zagranicznym badaniu opinii w naszym zestawieniu, wykonanym dla redakcji politycznej „Europe Elects”, największą sympatią wyborców cieszy się PiS, popierany przez 38,5 proc. badanych. Na drugim miejscu, bez niespodzianek, znajduje się Koalicja Obywatelska, na którą głos chciałoby oddać 29,5 proc. badanych. Trzecia Droga z poparciem 11,2 proc. wyprzedza Konfederację o włos, ponieważ chciałoby na nią zagłosować 11,1 proc. badanych. Stawkę zamyka Lewica, ciesząca się poparciem rzędu 8,7 proc.

United Surveys dla „Wirtualnej Polski”, 3 września

PiS w tym badaniu uzyskał 35,3 proc. głosów. Koalicja Obywatelska 27,5 proc., a zamykająca podium Konfederacja – 10,6 proc. Niewiele za nią znajduje się Trzecia Droga z poparciem 10,2 proc. badanych. Na końcu ponownie Lewica z wynikiem 9,4 proc.

Ibris dla „Onetu”, 1 września

Najstarszy sondaż w naszym zestawieniu – przypominanie starszych jest bez sensu, gdyż preferencje polityczne Polek i Polaków zmieniają się z dnia na dzień.

Standardowo: na pierwszym miejscu PiS, popierany przez 33,1 proc. ankietowanych. Na dalszej pozycji uplasowała się KO z poparciem 27,7 proc. Na Konfederację zagłosować chciałoby 11,4 proc. osób, na Trzecią Drogę 10,1 proc., a na Lewicę – 9,6 proc.

Kto wygrywa?

Mówi się, że najlepszym sondażem są wybory. To właśnie one najlepiej zweryfikują sympatie polityczne Polek i Polaków.

Tymczasem jednak nie da się ukryć, że najbliższe tygodnie spędzimy siedząc jak na szpilkach w oczekiwaniu na polityczne wyniki.

Średnia ze wszystkich sondaży to: PiS – 36,58 proc., KO – 29,14 proc., Konfederacja – 11,02 proc., Trzecia Droga – 8,9 proc., Lewica – 8,14 proc.

Źródło: Bartosz Sieniawski | EURACTIV.pl