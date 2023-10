Do kolizji dwóch statków ze zbożem doszło na Morzu Marmara, Foto: screen/Farmer

Masowiec płynący z Rosji podczas wyprzedzania uderzył w drobnicowiec płynący z Ukrainy. Oba statki wiozły zboże i zostały uszkodzone - musiały zawinąć do portu.

Do kolizji dwóch statków ze zbożem doszło w nocy 12 października na Morzu Marmara - donosi maritimebulletin.net. Jeden przewoził pszenicę ukraińską, a drugi rosyjskie zboże.

Jak podały media, do zderzenia doszło podczas manewru wyprzedzania. Masowiec Asomatos uderzył w rufę drobnicowca Haje Halimeh na północ od wyspy Marmara. W efekcie kolizji prawa burta i dziób Asomatos zostały wgniecione i pozdzierane. Uszkodzona została także rufa (tył) Haje Halimeh. Żaden z członków załogi nie ucierpiał, ale obydwa statki zostały skierowane do tureckiego portu Tekirdag. Tam zakotwiczyły do czasu oceny szkód i wyjaśnienia okoliczności zderzenia.

Statek Haje Halimeh płynął z ukraińskiego portu Ismail z ładunkiem pszenicy do Hiszpanii. Asomatos wyruszył z portu na Kaukazie z ładunkiem rosyjskiego zboża i zmierzał do portu w Hajfie w Izraelu.