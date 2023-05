Już jutro w Brukseli odbędzie się protest rolników z izb rolniczych z Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Protestować będą przeciw opieszałości unijnych instytucji w sprawie kryzysu na rynku zbożowym.

Wraz z reprezentacją rolników z zachodniopomorskiego jedziemy do Brukseli, by na bieżąco przekazywać Wam najświeższe informacje.

22:00 O postulatach z jakimi rolnicy jadą do Brukseli rozmawiamy z Mateuszem Tarnowskim z Okręgowego Związku Buraka Cukrowego.

19:30 Sprawy dotyczące polskiego rolnictwa nie toczą się tylko w Polsce, ale też w Komisji Europejskiej, dlatego jedziemy właśnie tam pokazać nasze niezadowolenie - mówi Szymon Ręcławowicz, koordynator protestu.

18:30 W Stargardzie Szczecińskim trwają przygotowania do wyjazdu do Brukseli. Na miejscu gromadzą się kolejni rolnicy. Docierają do nas informacje, że w drodze są już reprezentanci izb z Pomorza. Dojazd do Brukseli zaplanowany jest na 8:30. Strajk rozpocznie się około godziny 11.

Strajk ma odbyć się pod siedziba Parlamentu europejskiego, w którym w tych dniach odbędzie się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), podczas którego ministrowie mają rozmawiać na temat komunikatu w sprawie długoterminowej konkurencyjności, który Komisja przedstawiła 20 marca. Będzie to główna debata dnia, w której głos zabiorą wszyscy ministrowie. W komunikacie Komisji zaproponowano środki mające na celu zlikwidowanie luki w wydajności między gospodarką UE a jej globalnymi konkurentami w takich dziedzinach jak innowacje, produkcja i wdrażanie najbardziej zaawansowanych technologii.

Szmulewicz: żądamy przywrócenia ceł