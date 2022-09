Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w piątek 2 września, że nadszedł czas na wprowadzenie maksymalnego pułapu cenowego na rosyjski gaz. Unia chce w ten sposób zapobiec manipulacji cenami tego surowca.

Oficjalnie kroki przedsięwzięte przez Unię Europejską mają zostać zaprezentowane 14 września. 9 września sprawą maja się zająć politycy krajów Wspólnoty. Zmiany w zasadach handlu gazem mają zastopować spekulacyjne wzrosty cen tego surowca, efektem czego jest także ogromny wzrost cen energii elektrycznej, pociągający za sobą wzrost cen innych towarów i usług, a w efekcie inflację - pisze Dariusz Malinowski w portalu wnp.pl.

Rosjanie od dłuższego czasu manipulują rynkiem gazu i to na potęgę

Od dwóch lat europejski rynek gazu jest bowiem manipulowany przez Gazprom i Moskwę. Efektem tego są nierynkowe wahania cen surowca, co widać szczególnie na rynku spotowym (dostaw natychmiastowych). Niemal regułą stały się kilkudziesięcioprocentowe, nawet w skali dnia, wzrosty cen gazu. Zresztą nie dotyczy to tylko UE, ale np. także Wielkiej Brytanii. Przy czym równie gwałtowne są spadki cen gazu, co powoduje problemy dla handlujących surowcem.

Nowe rozwiązania mają zastopować nie tylko wzrost cen gazu, ale i cen energii elektrycznej

Jak zapowiedziała już wcześniej, w poniedziałek 29 sierpnia, Ursula von der Leyen podczas wystąpienia w Berlinie z niemieckim ministrem gospodarki Robertem Habeckiem: będziemy musieli opracować instrument, który sprawi, że cena gazu nie będzie już dominować nad ceną energii elektrycznej.

Na czym mógłby polegać ten instrument? Jedna z rozpatrywanych propozycji ma być maksymalny pułap cenowy za gaz. Nie wiadomo jednak jak miałby być on ustalany. Analitycy podkreślają także, że aby polityka UE była skuteczna, wszystkie państwa muszą współpracować, tymczasem nie jest to takie oczywiste.

Czytaj więcej w wnp.pl.