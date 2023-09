Jak podało IMGW, najbliższy tydzień przyniesie zmienną pogodę. Po bardzo ciepłym piątku nastąpi ochłodzenie, od poniedziałku na kilka dni powrócą wyższe temperatury. W środę możliwa już bardziej jesienna pogoda. IMGW nie prognozuje groźnych zjawisk.

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym zachodzie i nad morzem zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 23°C na północnym zachodzie do 27°C w centrum i na wschodzie kraju, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda na najbliższy weekend

W sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18°C na Pomorzu i nad morzem do 23°C na Podkarpaciu, w dolinach górskich około 16-17°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, od zachodu stopniowa poprawa pogody. Temperatura od 17°C do 21°C, na Podhalu około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Październikowy poniedziałek i wtorek będzie pogodny i ciepły

W poniedziałek na ogół pogodnie, tylko na północy więcej chmur i miejscami słaby deszcz. Na północnym wschodzie i wschodzie chłodno, od 16°C do 19°C, także nad morzem i w dolinach karpackich około 18°C, poza tym od 20°C do 24°C.

We wtorek jeszcze cieplej. Na ogół pogodnie, tylko na północnym zachodzie więcej chmur i opady deszczu. Temperatura od 22°C do 26°C.

W środę i czwartek ponownie ochłodzenie, okresami zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C. Wiatr silniejszy, porywisty.