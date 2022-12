Najdroższe Święta od 22 lat. Produkty w sklepach droższe nawet o 30 proc. rdr.

Drogie Święta, fot. Shutterstock

Czy grudzień będzie szczytowym momentem inflacji na rynku żywności? NBP przekonuje, że tak. Oficjalne dane mówią, że żywność jest droższa o ok. 22 proc. rdr. Z danych Koszyka cen wynika jednak, że kupując 50 podstawowych produktów płacimy o 80-100 zł więcej niż rok temu, co oznacza, że podwyżki wynoszą ok. 30 proc. Do tego prognozy NBP dotyczące I kw. 2023 roku mówią, że ceny żywności nie będą rosły już w takim tempie jak dotychczas, ale o obniżkach nie ma mowy.

Jakie ceny w Auchan? W grudniu Auchan proponuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 356-358 zł w zależności od miasta. Jeszcze dwa miesiące temu podobny zestaw kosztował ok. 344 zł, a w grudniu 2021 roku, za podobny koszyk w Auchan płaciliśmy 275-277 zł, co oznacza wzrost cen o 80 zł rdr. W procentach oznacza to podwyżkę o 29 proc. Czytaj więcej Przed nami najdroższe Boże Narodzenie w tym wieku Ceny żywności w Lidlu W Lidlu podstawowe produkty z Koszyka cen można kupić za 376 zł. Dwa miesiące temu płaciliśmy 368 zł, a rok temu 301,5 zł. Oznacza to, że w miesiąc ceny poszły w górę o 8 zł na przestrzeni dwóch miesięcy i o 75 zł na przestrzeni roku. Największe podwyżki dotyczyły cukru, oleju, masła, margaryny, ser gouda, jaj. Czytaj więcej Szaleństwa pod choinką nie będzie. Prezenty tylko od 50 do 100 zł Więcej na dlahandlu.pl

