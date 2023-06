Coraz mocniej iskrzy na linii kontaktów polsko-ukraińskich. Zza wschodniej granicy dobiegają coraz ostrzejsze odpowiedzi na działania naszego rządu – lustrzane blokady granicy czy wypowiedzi wiceministra gospodarki Ukrainy dotyczące braku zasadności dopłat dla polskich rolników jasno pokazują, że napięcie narasta. W drugą stronę też nie jest lepiej – w Polsce coraz mocniej wzrasta negatywne nastawienie do uchodźców Ukrainy. Powodem jest ich „roszczeniowa postawa”.

W Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego powstał raport pt. „Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”. Wynika z niego, że jesteśmy coraz bardziej negatywnie nastawienie do uchodźców z Ukrainy.

Raport przedstawia wyniki badań opinii publicznej, które zostały przeprowadzone na próbach ogólnopolskich osób w wieku 16-65 lat oraz próbie regionalnej na obszarze przygranicznym z Białorusią w latach 2022 – 2023. Najnowszy pomiar (trzeci) przeprowadzono w maju i czerwcu 2023 roku.

Polacy zauważają, że Ukraińcy stali się roszczeniowi

Zmiany w postrzeganiu uchodźców zza wschodniej granicy widać gołym okiem - pozytywnie odbiera ich aż o 13% respondentów mniej niż przed rokiem. Wartość ta spadła z 80% do 67%. Jednocześnie wzrosła liczba Polaków, którzy odbierają wschodnich sąsiadów w świetle bardzo negatywnym - obecnie to już 13% pytanych.

Dane te potwierdzają również odpowiedzi na pytanie „Czy zmieniło się Pana(i) nastawienie do uchodźców z Ukrainy w ostatnim czasie?”. Zdecydowana większość dostrzegających zmianę uważa, że ich nastawienie do uchodźców z tego państwa pogorszyło się (z 68% do 85%).

Dlaczego tak się dzieje? Jako jeden z podstawowych powodów badani wskazują roszczeniową postawę Ukraińców (39%). Zdaniem respondentów postawa roszczeniowa w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy oznacza, że wszystko im się należy lub wszystko należy się za darmo. Połowa badanych (50%) uważa również, że uchodźców z Ukrainy charakteryzuje inna kultura, którą definiują jako: inne normy i zasady, inną religię/ wiarę oraz brak kultury osobistej.

Polacy chcą pomagać Ukrainie

Nadal jednak uważamy, że Ukrainie trzeba pomagać - tego zdania jest 85% badanych. Należy jednak zaznaczyć, że znacząco zmalał odsetek badanych, którzy mieli zdecydowane preferencje w tej kwestii z 62% (styczeń 2023) do 40% (czerwiec 2023). Dodatkowo aż 55% badanych jest przeciwna dodatkowej pomocy dla naszych sąsiadów. Jednocześnie o 20% zmniejszył się odsetek badanych, którzy uważają że takiego wsparcia należy udzielić.

Rynek rolny jest jednym z pól konfliktu

Napięcie czuć coraz wyraźniej także na rynku rolnym. Sytuacja, w jakiej zostali postawieni polscy rolnicy w związku z niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy powoduje coraz większe niepokoje społeczne. Raz po raz rolnicy blokują granicę, próbując wymóc na rządzie działania, które ochronią ich przed nieuczciwą konkurencją.

Na każdym kroku podkreślają, że Ukrainie należy pomagać, ale nie kosztem naszych obywateli.

Ostatni strajk na granicy w Dorohusku odbił się za wschodnią granicą szerokim echem. Ukraińscy rolnicy podjęli lustrzane działania i również zablokowali przejścia graniczne po swojej stronie. Podkreślają jednak, że nie winią za te działania polskich kolegów po fachu, ale nasz rząd.

W czasach, gdy Ukraina cierpi pod rosyjską agresją i potrzebuje maksymalnego globalnego wsparcia, kiedy gospodarka naszego kraju poniosła dodatkowe straty w wysokości ponad 55 miliardów dolarów z powodu rosyjskiego naruszenia elektrowni Kachow, nie możemy pozwolić na polityczne spekulacje na temat eksportu produktów rolnych z Ukrainy. Nie po raz pierwszy doszło do blokowania naszych ciężarówek, a to narusza wszelkie możliwe standardy Umowy Handlowej Ukrainy z UE - komentuje sytuację Andriej Dykun, przewodniczący Wszechukraińskiej Rady Rolniczej. - Takie działania niszczą gospodarkę naszego kraju w najtrudniejszych chwilach. Polscy politycy myślą tylko o następnych wyborach, a nie o przyszłości swojego kraju i nie mogą wytłumaczyć swoim wyborcom, z których większość to rolnicy, że za szkody, jakie wyrządzają blokując produkty rolne z kraju chroniącego nasze wspólne granice przed wrogiem, zapłacą nie tylko Ukraińcy, ale też Polacy - dodaje.

Ukraińskiej stronie nie podoba się polityka rolna naszego rządu, co coraz wyraźniej dają do zrozumienia na arenie międzynarodowej.

- Dotacje te wykraczają daleko poza to, co jest dozwolone przez zasady WTO. (Oni) mogą mieć niewielkie zakłócenia, ale mogą być źródłem zaburzeń (handlu) na całym świecie – powiedział wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kachka na konferencji Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w Londynie.

Problemy się nawarstwiają, a brak ich rozwiązania prowadzi do coraz większych napięć społecznych. Wyraźnie widać to również w mediach społecznościowych, gdzie można spotkać coraz ostrzejsze komentarze padające z obu stron.

Czy jeden z największych zrywów pomocowych ostatnich lat zakończy się klęską? Napięcia pomiędzy stroną polską, a ukraińską są coraz bardziej widoczne i idą w bardzo złym kierunku. Czy polski rząd będzie umiał rozwiązać sytuację tak, aby za chwilę nie okazało się, że wschodnią ścianą mamy nie wdzięcznego za pomoc i wsparcie sąsiada, ale wroga?