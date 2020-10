Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020: Instalacja fotowoltaiczna to dobra inwestycja na przyszłość?

Przez dwa dni, podczas dziewięciu bloków tematycznych tegorocznej NWwR będziemy zgłębiać aktualne zagadnienia różnych sektorów produkcji rolnej. W najnowszej edycji NWwR nie mogło zabraknąć też panelu dyskusyjnego w całości poświęconego tematyce związanej z OZE, a dokładniej fotowoltaiką.

Pomimo szerzącej się epidemii koronawirusa, trwa boom na fotowoltaikę w naszym kraju. Inwestycja w montaż paneli fotowoltaicznych to perspektywa kusząca dla wielu Polaków. Widzą oni w niej nie tylko długoterminową oszczędność, ale także szansę na przysłużenie się środowisku.

W drugi dzień konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie (NWwR), czyli 29 października br. podczas panelu dyskusyjnego "Odnawialne źródła energii – inwestycja w przyszłość" zaproszeni przez nas eksperci będą debatować nad tym, czy instalacje fotowoltaiczne mogą przynieść takie same wymierne korzyści w postaci oszczędności w szeroko pojętej działalności rolniczej.

Ponadto razem z prelegentami postaramy się odpowiedzieć o zasadność inwestycji w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w rolnictwie. Wreszcie zastanowimy się od czego uzależniony jest czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę i jak wpływają na to dotacje z programów typu "Agroenergia" czy "Mój Prąd" oraz ulgi podatkowe.

W panelu dyskusyjnym nie zabraknie także dyskusji dotyczącej ubezpieczenia instalacji przed zdarzeniami losowymi i zmiennymi warunkami pogodowymi. Kiedy i na jakich zasadach opłaca się ubezpieczyć instalacje fotowoltaiczne? A może prawidłowo zamontowana instalacja nie wymaga tego typu ochrony finansowej? Na to i wiele nurtujących nas pytań postaramy znaleźć odpowiedź podczas panelu dyskusyjnego "Odnawialne źródła energii – inwestycja w przyszłość".

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy się zarejestrować poprzez formularz na naszej stronie, w zakładce Rejestracja. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do ostatniego dnia wydarzenia tj. do 29 października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy najnowszej edycji NWwR będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl. Dzięki rejestracji, każdy uczestnik otrzyma Pakiet Online, który obejmuje: dostęp do transmisji live wydarzenia Narodowe Wyzwania w Rolnictwie (28-29 października 2020 r.), dostęp do czatu z możliwością komentowania (28-29 października 2020 r.), dostęp do rozszerzonej wersji komunikatora (wysyłanie i otrzymywanie wiadomości od uczestników wydarzenia).