Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021: Ostatnie dni rejestracji

W najbliższą środę (3 listopada 2021 r.), w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbędzie się najważniejsza konferencja w Polsce poświęcona sektorowi AGRO – Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Rejestracja na wydarzenie trwa do wtorku do godziny 13.00, serdecznie zapraszamy do udziału stacjonarnie, jak i online.

Dziewiąta edycja Narodowych Wyzwań w Rolnictwie to 10 sesji tematycznych, podczas których znakomite grono ekspertów poruszy najbardziej aktualne problemy sektora AGRO. Wśród poruszanych tematów znalazły się najważniejsze zagadnienia z zakresu:

•agrotechniki

•techniki rolniczej

•produkcji mleka

•hodowli trzody chlewnej

•fotowoltaiki

Pełna agenda oraz prelegenci znajdują się na stronie wydarzenia.

Dodatkowo, podczas wieczornej Gali, poznamy laureatów Innowacyjnego Produktu Rolniczego oraz Innowacyjnego Produktu Ogrodniczego – konkursów organizowanych przez redakcje farmer.pl oraz sadyogrody.pl. Jego celem jest wyłonienie produktów lub technik, które wyróżniają się innowacyjnością.

Zasady bezpieczeństwa dostępne są tutaj.

Dla tych, którzy tego dnia nie mogą być z nami, mamy dobre wieści! Wszystkie sesje dostępne będą online na naszej stronie farmer.pl.