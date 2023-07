Po raz 11. serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez naszą refakcję. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbędą się 14 listopada w Warszawie. Poniżej publikujemy wstępną tematykę konferencji.

INAGURACJA

Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolniczej

Ryzyka występujące w produkcji roślinnej (zmiana prawodawstwa zarówno krajowego, jak i unijnego ‒ kolejne ograniczenia prawne).

Ryzyko produkcyjne o charakterze przyrodniczym (ryzyka związane z celami klimatyczno-przyrodniczymi).

Zagrożenia cenowe ‒ niekorzystne zmiany cen na rynku produktów rolnych i czynników produkcji.

Produkcja zwierzęca ‒ ryzyka dla rolników w perspektywie najbliższych lat.

Ryzyka finansowe związane ze zróżnicowaniem źródeł finansowania, zmianami poziomu dochodów

dostęp do kredytów i stabilnością warunków kredytowania, zmianą kursów walut, z podatkami i ubezpieczeniami.

AGROTECHNIKA

Biologizacja rolnictwa - doświadczenia po roku funkcjonowania Europejskiego Zielonego Ładu

Doświadczenia w integrowanej produkcji zbóż i rzepaku wobec stosowania biopestycydów.

Ochrona chemiczna vs. ochrona biologiczna ‒ co się zmieniło przez ostatni rok?

Praktyki rolników w biologicznym podejściu do ochrony upraw.

Jak podnieść skuteczność ochrony w nowych realiach prawnych?

Jak obniżyć koszty biologicznej ochrony roślin rolniczych? Czy przepisy są jedyną bolączką nowych metod?

Nawożenie a biopreparaty ‒ synergia czy brak harmonizacji?

Jak poruszać się" w asortymencie preparatów biologicznych, czyli bio(fito)stymulatorów, bioregulatorów, fitohormonów, organizmów antagonistycznych (grzybów, bakterii), polepszaczy i użyźniaczy glebowych?

Jak formułować koncepcje stosowania biopreparatów w uprawie zbóż i rzepaku?

Jakie są najlepsze synergie: nawożenie ‒ biopreparat?

Jaka wiedza jest potrzebna rolnikowi, żeby optymalnie dopasować

biopreparaty do warunków klimatycznych i glebowych?

W jaki sposób rozpoznać czynniki zakłócające wzrost i formowanie plonu przez uprawianą obecnie lub w nadchodzącym sezonie roślinę w celu optymalizacji nawożenia?

ROLNICTWO REGENERATYWNE

Rolnictwo węglowe to biznes

Co wiemy o wprowadzaniu kredytów węglowych w związku z sekwestracją węgla? Co wiedzą rolnicy, jakie mają oczekiwania?

Bezpieczeństwo współpracy na linii rolnik ‒ firma certyfikująca. Zobowiązania.

Doświadczenia rolników w pozyskiwaniu certyfikatów i stosowanych praktykach w uprawie.

Ceny certyfikatów węglowych ‒ stan obecny, prognozy.

TECHNIKA ROLNICZA

Cyfrowa rewolucja a opłacalność produkcji

Warunki rozwoju rolnictwa 4.0 w gospodarstwie rodzinnym ‒ jak ocenić potrzeby?

Pierwszy, drugi i kolejne kroki przemyślanych inwestycji.

Inwestycje w digitalizację ‒ jak rozwijać narzędzia rolnictwa cyfrowego w gospodarstwie?

Inwestycje w digitalizację ‒ jak rozwijać narzędzia rolnictwa cyfrowego w gospodarstwie? Koszty inwestycji ‒ jak racjonalnie planować wydatki? Dotacje, kredyty, leasing.

Poprawa opłacalności wobec poniesionych kosztów.

OZE W ROLNICTWIE

Produkcja energii we własnym gospodarstwie – urojenie czy realne możliwości?

Uwarunkowania prawne funkcjonowania OZE w rolnictwie. Ocena doświadczeń.

Klimat do inwestycji w odnawialne źródła energii w rolnictwie.

Zmiany prawne a inwestycje w OZE. Oczekiwane zmiany. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycje w biogazownie ‒ dla kogo, opłacalność, zwrot inwestycji.

Inwestycje w biogazownie ‒ dla kogo, opłacalność, zwrot inwestycji. Fotowoltaika ‒ czy opłaca się?

PRODUKCJA MLEKA

Dobrostan zwierząt a opłacalność produkcji

Konsensus społeczny ‒ regulacje prawne, edukacja społeczna i przyjazne warunki środowiskowe oraz dobrze adaptujące się do nich genotypy zwierząt.

Poprawa dobrostanu ‒ holistyczne spojrzenie na gospodarstwa mleczne.

Poprawa dobrostanu a opłacalność produkcji ‒ kiedy się opłaca?

Cele hodowlane w poprawie dobrostanu zwierząt ‒ genetyczny punkt widzenia dobrostanu zwierząt.

Współpraca na linii hodowcy ‒ zakłady przetwarzające mleko w celu osiągnięcia konsensusu społecznego i poprawy opłacalności produkcji.

TRZODA CHLEWNA

Branża w pierwszym roku funkcjonowania Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027

Zrealizowane polityki i działania dla branży ‒ co zawiodło?

Dlaczego opłacalność produkcji jest bardzo niska, jak ją poprawić?

Jak sformułować politykę rolną dla hodowców trzody?

Jakie działania powinny zostać podjęte, żeby uratować produkcję trzody w Polsce?

Czy strategia F2F jest dla producentów? Jak przygotować gospodarstwa do zmian i przeprowadzić je?

Masz pomysł na tematy, które powinnismy poruszyć? Napisz do nas

Po raz kolejny spotkamy się jesienią tego roku. Nasza konferencja dla rolników ‒ tak samo jak w ubiegłym roku ‒ będzie podzielona na kilka części tematycznych, które będą odbywały się równolegle. Tradycyjne rozpoczniemy sesją inauguracyjną ‒ skierowaną do wszystkich, by następnie stworzyć kilka bloków tematycznych. Każdy może sobie wybrać te zagadnienia, które chciałby mocniej zgłębić i które okażą się najbardziej interesujące i dopasują się do charakteru prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Tematy, które zaplanowaliśmy na ten rok, zostały wyselekcjonowane po rozmowach z rolnikami. Zachęcamy do zapoznania się z agendą. Nadal jesteśmy otwarci na tematy, o których chcielibyście usłyszeć i porozmawiać. Czekamy na nie, piszcie na adres redakcja@farmer.pl, podając w temacie wiadomości: NWwR2023 - temat.