11. edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbędzie się już dziś 14 listopada w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.Coroczne spotkanie gromadzi przedstawicieli różnych obszarów związanych z rolnictwem, włączając w to administrację, polityków, rolników, producentów maszyn rolniczych oraz organizacje pozarządowe.

Wydarzenie to także forum wymiany opinii oraz dzielenia się wiedzą niezbędną do rozwoju jednego z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. W ramach planowanych sesji tematycznych eksperci podzielą się swoimi wizjami przyszłości rolnictwa i praktycznymi sposobami ich realizacji. Zobacz agendę i wskazówki, jak dotrzeć na miejsce.

SESJA INAUGURACYJNA 9.00-9.05 Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.15 Wystąpienie: Wyzwania dla polskiego rolnictwa i możliwości jakie stwarza WPR

9.15-9.35 Wystąpienie: Instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej – podejście praktyczne

9.35-9.45 Rozmowa 1:1: Jak w przyszłości powinny być wykorzystane instrumenty ryzyka?

9.45-9.55 Rozmowa 1:1: Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej

9.55-11.00 Debata: Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolniczej – praktyczne wskazania dla rolników Od godziny 11.30 zapraszamy na trzy sesje tematyczne AGROTECHNIKA cz. I Biopreparaty a nawożenie, sala: GALAXY I

ROLNICTWO REGENERATYWNE cz. I Regeneracja gleby, sala: GALAXY III

TECHNIKA ROLNICZA cz. I Cyfrowa rewolucja, sala: GALAXY Przerwa kawowa 12.30 -13.00 Po przerwie kawowej zapraszamy na: AGROTECHNIKA cz. II Chemia, biopreparaty, opłacalność, sala: GALAXY I

ROLNICTWO REGENERATYWNE cz. II Łańcuch regeneratywny, sala: GALAXY III

TECHNIKA ROLNICZA cz. II Innowacje, sala: GALAXY II Przerwa obiadowa 14.14 - 15.00 Po przerwie obiadowej rozpoczniemy ostatnią część konferencji. Przygotowaliśmy w niej następujący sesje: AGROTECHNIKA cz. III Mikrobiom – biopreparaty, sala: GALAXY I

HODOWLA BYDŁA Mleko przyszłości sala: GALAXY III

PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ Odbudowa pogłowia, sala: GALAXY II AGENDA Szczegóły dotyczące dojazdu, parkingu i innych spraw technicznych znajdują się w artykule poniżej. Przypominamy, że konferencja rozpoczyna się o 9.00 w w Airport Hotel Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 w Warszawie. Czytaj więcej Zobacz, jak dojechać na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023

