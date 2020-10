Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine już dziś. Zobacz program

Dziś rusza odsłona „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie". Debaty odbędą się w dniach 28-29 października 2020 r. W tym bezprecedensowym roku cały świat zmaga się z ograniczeniami, jakie dyktuje sytuacja związana z pandemią COVID-19. Dlatego i my zmieniamy dotychczasową formułę na bezpieczniejszą, w trybie zdalnym, proponując równie ciekawy i bogaty program oraz mając nadzieję, że uda nam się w tej formie dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców, przekazując szereg praktycznych informacji z różnych gałęzi rolnictwa.

28 października 2020 r.

Godz. 9.00-10.45

Inauguracja. WPR w nowej odsłonie

Rozmowa 1:1

Aktualne kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej UE

• Budżet na WPR w latach 2021-27

• Zmiany w systemie planowania i rozliczeń budżetu oraz realizowania celów WPR

• Skutki zmian dla rolnika

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa



Dotacje unijne na wsparcie rolnictwa

• Zmiany w systemie finansowania, aktualne rodzaje wsparcia

• Dalsze "zazielenianie" rolnictwa czy ograniczanie produkcji?

• Czy rolnik może dobrze pracować i dobrze zarabiać w nowym unijnym okresie budżetowym?



Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

• Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego

• Jarosław Sachajko, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanse, wyzwania i problemy polskiego rolnictwa

• Sytuacja na rynkach rolnych w czasie pandemii - bieżące skutki i perspektywy

• Wpływ strategii "od pola do stołu" na perspektywy rozwoju rynku rolno-spożywczego

• Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zielony Ład w praktyce

• Założenia Zielonego Ładu

• Wpływ Zielonego Ładu na poszczególne działy produkcji roślinnej

• Strategia „od pola do stołu". Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa



Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

• Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych InfoGrain

• Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

• Wiktor Szmulewicz, prezes zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych

• Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu Top Farms

Godz. 11.15-12.30

Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms część I: Wyzwania w rolnictwie, czyli jak współpracować, by zarabiać na produkcji rolnej?

• Wyzwania w rolnictwie, czyli jak współpracować, by zarabiać na produkcji rolnej? Opłacalność rolnictwa w Polsce dziś i jutro

• Wyzwania zewnętrzne, czyli konkurencja, zmiany w legislacji oraz wewnętrzne takie, jak rosnące koszty pracy, niska opłacalność produkcji, którym musi sprostać polskie rolnictwo

• Jak współpracować w otoczeniu rosnących wymagań konsumenckich, prawnych i ekonomicznych, by utrzymać opłacalność produkcji i konkurencyjność

• Zrównoważony rozwój – czy to korzystna droga dla polskiego rolnictwa?



Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

• Mieczysław Babalski, Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra i Mieczysław Babalscy

• Jan Borowski-Komenda, kierownik programu Agro, PepsiCo

• prof. dr hab. Edward Majewski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

• dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

• Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu Top Farms

Godz. 13:00-14:50

Część I: Jak unikać błędów w agrotechnice? Ochrona roślin

Za błędy w ochronie płaci się słono

• Najczęstsze błędy w ochronie minionego sezonu

• Wybór substancji czynnych, mieszaniny zbiornikowe

• Znaczenie warunków oprysku, pH wody

• prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mykologii, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

PROCAM – ochrona roślin w nowej rzeczywistości

• dr Dariusz Wyczling, dyrektor Działu Sprzedaży i Agronomii, PROCAM Polska

Nielegalne środki ochrony roślin

• Jak rozpoznać fałszywy środek ochrony roślin, na co rolnik powinien być wyczulony? Gdzie zwrócić się o pomoc?

• Jakie rozwiązania proponują firmy, żeby wspomóc rolników w ochronie upraw przy ograniczającej się puli substancji czynnych?

• Michał Ciszak, prezes zarządu Procam Polska

Trafić w punkt. Jak nie popełnić błędu na etapie wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu ochrony roślin?

• Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji wykorzystywane w ochronie roślin

• Doradztwo

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

• prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mykologii, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

• prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

• dr Dariusz Wyczling, dyrektor Działu Sprzedaży i Agronomii, PROCAM Polska

Kompleksowe ubezpieczenie upraw rolnych. Likwidacja szkód i produkt

• Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TU

• Bernard Mycielski, zastępca dyrektora, Biuro Likwidacji Szkód, Concordia Polska TU

Godz. 15.20-16.50

Część II: Jak unikać błędów w agrotechnice? Nawożenie

Błędy nawozowe mszczą się cały sezon

• Najczęściej popełniane błędy nawozowe

• Omówienie tematu na przykładzie ostatnich sezonów

• dr hab. Witold Szczepaniak, Zakład podstaw i systemów nawożenia, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Elastyczność nowych odmian rzepaku w dostosowaniu się do zmiennych warunków pogodowo-agrotechnicznych

• Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska

Wybór gatunku i odmiany a nawożenie

• Jak precyzyjnie dopasować nawożenie do wymagań konkretnej odmiany

• Jak modyfikować nawożenie w zależności od przebiegu warunków wegetacyjnych

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

• Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska

• Jarosław Suszek, specjalista agronomii, PROCAM Polska

• dr hab. Witold Szczepaniak, Zakład podstaw i systemów nawożenia, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełna agenda debat i rozmów zaplanowanych na 28 i 29 października znajduje się na STRONIE.

Podczas sesji postaramy się odpowiadać na wasze pytania. Zachęcamy zatem do zadawania pytań prelegentom. Umożliwia to funkcja ZADAJ PYTANIE dostępna w agendzie sesji.

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy, przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem Internetu, będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl. Zachęcamy do oglądania debat i do aktywnego udziału, czyli komentowania, wymiany poglądów i zadawania pytań.

Udział w Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie OnLine jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować poprzez formularz dostępny na stronie.