Rolnicy żyją i prowadzą swoje gospodarstwa w nowej rzeczywistości, która została zaproponowana im w 2018 r., a której cele realizują od początku 2023 r. Zmiana paradygmatu rolnictwa z każdym dniem staje się coraz bardziej namacalna, a my przekonujemy się o tym wraz z wdrażaniem kolejnych działań Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Odkrywamy szczegóły zmian polityki rolnej, choć jej zakres był znany, bo zdefiniowany kilka lat temu. Czym jeszcze zaskoczy nas rzeczywistość?

Nowa polityka rolna wpisana w cele Europejskiego Zielonego Ładu nie wzięła się znikąd. Unia Europejska podjęła nowe zobowiązania międzynarodowe, zwłaszcza jeśli chodzi o łagodzenie zmian klimatu (w ramach 21. Konferencji Stron (COP 21)) i szeroko pojęte aspekty zrównoważonego rozwoju (w ramach celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju), oraz wysiłki, by sprostać innym zmianom geopolitycznym, w tym problemowi migracji.

Powyższe zobowiązania nie zostały przekreślone mimo trwającej wojny w Ukrainie. Nie wzruszyły ich także inne przeciwności, przed którymi stawali producenci rolni, a które zostały wywołane przez pandemię koronawirusa. Te zmiany wywołały debatę publiczną, podczas której stawiano pytania: czy WPR będzie mogła sprostać poważnym aktualnym wyzwaniom związanym z kondycją gospodarczą sektora rolnego, dbałością o środowisko, działaniami łagodzącymi zmianę klimatu, a także potrzebą utworzenia silnych struktur gospodarczych i społecznych na obszarach wiejskich UE – zwłaszcza w obliczu pojawiających się możliwości działania w dziedzinie handlu, biogospodarki, energii odnawialnej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki cyfrowej.

Powtarzano, że Europa potrzebuje kreatywnego, stabilnego, zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolnego, aby zapewnić swym obywatelom produkcję bezpiecznej, wysokiej jakości, przystępnej cenowo, bogatej w składniki odżywcze i zróżnicowanej żywności oraz solidną strukturę społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich. Zmodernizowana wspólna polityka rolna ma zwiększać europejską wartość dodaną, uwzględniając wysokie ambicje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianie klimatu oraz spełniając oczekiwania obywateli dotyczące ich zdrowia, środowiska i klimatu. Debata nic nie zmieniła, jeśli chodzi o cele, jakie mają osiągnąć gospodarki krajów UE. Nie pozostaje nic innego, jak przystąpić do działania, optymalizując wiele procesów produkcyjnych. Nie ma wyzwań, z którymi byśmy sobie nie poradzili.

Nadszedł 2023 r., w którym rolnicy zderzyli się z obowiązkiem realizacji wspomnianych celów. Ich osiągnięcie zagwarantowano w Krajowym Planie Strategicznym. Teoria przerodziła się w praktykę. Producenci rozpoczęli pilną edukację, bo nowe spojrzenie na rolnictwo to nie tylko zmierzenie się z wyzwaniami dnia codziennego, ale przede wszystkim planowanie działań w dłuższej perspektywie wykraczającej poza rok 2027. Planowanie produkcji nabrało zupełnie nowego wymiaru, nie tylko ze względu na konieczność zmianowania. Procesy, w których uczestniczą rolnicy, a które wymienione zostały powyżej, rozpoczęły się i szybko się nie skończą. Dlatego trzeba mieć głowę na karku, żeby im sprostać.

Redakcja „Farmera”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, już od kilku lat definiuje wyzwania, przed jakimi stają, co więcej ‒ podpowiada, korzystając także z głosu ekspertów, jak z nimi się zmierzyć. Pokonywanie wyzwań musi się opłacać, co najmocniej podkreślane jest podczas naszych spotkań. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie od zawsze były nie tylko platformą wymiany doświadczeń, lecz także drogowskazem do działania.

O czym będziemy mówić podczas konferencji?

Po raz kolejny spotkamy się jesienią tego roku. Nasza konferencja dla rolników ‒ tak samo jak w ubiegłym roku ‒ będzie podzielona na kilka części tematycznych, które będą odbywały się równolegle. Tradycyjne rozpoczniemy sesją inauguracyjną ‒ skierowaną do wszystkich, by następnie stworzyć kilka bloków tematycznych. Każdy może sobie wybrać te zagadnienia, które chciałby mocniej zgłębić i które okażą się najbardziej interesujące i dopasują się do charakteru prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Tematy, które zaplanowaliśmy na ten rok, zostały wyselekcjonowane po rozmowach z rolnikami. Zachęcamy do zapoznania się z agendą. Nadal jesteśmy otwarci na tematy, o których chcielibyście usłyszeć i porozmawiać. Czekamy na nie, piszcie na adres redakcja@farmer.pl, podając w temacie wiadomości: NWwR2023 - temat.

Poznaj wstępną tematykę Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2023