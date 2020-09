Nie żyje Jan Kułaj

10 września zmarł pierwszy przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Jan Kułaj został wybrany na przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” jako lider strajku rzeszowskiego, nie miał praktycznie konkurencji. Jego zastępcami zostali Gabriel Janowski, Piotr Baumgart i Jan Antoł. OKZ miał sprawować mandat do zarejestrowania związku i zjazdu statutowego. Pierwsze miesiące działania poświęcono realizacji porozumień rzeszowskich. Związek zarejestrowano 12 maja 1981 roku, jednak tworzenie struktur i zjazd przeciągało się – a nasilała rywalizacja w prezydium. Rosło też niezadowolenie rolników i pojawiły się strajki, które trwały aż do ogłoszenia stanu wojennego. Jan Kułaj został internowany. Odosobnienie źle wpływało na młodego przewodniczącego. Uwikłany w możliwość postawienia zarzutów kryminalnych poparł PSL w wystąpieniu telewizyjnym. „Wyeliminowanie Kułaja było spektakularnym sukcesem SB, a brak przywódcy zaciążył nad dalszymi losami rolniczej <Solidarności>” – podsumował tę sytuację Andrzej W. Kaczorowski w książce „Droga rolników od <Solidarności> do niepodległości”.

Związek zdelegalizowano i na powtórną rejestrację trzeba było czekać do kwietnia 1989 roku.

Encyklopedia Solidarności podaje taki życiorys Jana Kułaja:

„Jan Kułaj, ur. 11 I 1958 w Jarosławiu.

Pracownik gospodarstwa rolnego rodziców w Cieszacinie Wielkim k. Jarosławia. Od 1979 w ZSL, przewodniczący Gminnego Zarządu ZSMP w Jarosławiu.

W XII 1980 przewodniczący WKZ NSZZ Rolników Solidarność Wiejska woj. przemyskiego z siedzibą w Jarosławiu. I-II 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego, wiceprzewodniczący KS, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich; przedstawiciel strajkujących rolników na obradach KKP w Gdańsku, podczas których zapadła decyzja o wsparciu protestów rolników i ich dążeń do stworzenia Solidarności Rolniczej. 9 I 1981 podczas zjazdu zjednoczeniowego Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej i NSZZ RI wybrany na przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. W III 1981 członek Ogólnopolskiego KS „S” RI w Bydgoszczy.

13 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w ZK w Ostródzie, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Konstancinie-Jeziornie, zwolniony 28 IV 1981. Po wyjściu (za namową prezesa ZSL Romana Malinowskiego) wystąpił w telewizji składając samokrytykę, co zostało negatywnie przyjęte przez działaczy związkowych i rolników. W 1986 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim.

Pod koniec l. 90. w Partii Ludowo-Demokratycznej.

Do 26 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Żywiciel; do 25 X 1989 przez w ramach KE krypt. Hodowca.”

Nie podano jeszcze daty i miejsca pogrzebu.