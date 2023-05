Po osiedlu Chruślice w Nowym Sączu spacerował dziś rano niedźwiedź. Świadkowie zaalarmowali służby. Władze miasta proszą mieszkańców o pozostanie w domach.

Mieszkańcy osiedla Chruślice w Nowym Sączu spostrzegli dziś rano na ulicach błąkającego się niedźwiedzia.Widok wzbudził sensację, ale też strach. Władze miasta opublikowały apel, w którym proszą mieszkańców o ostrożność, a najlepiej pozostanie w domach, dopóki zwierz stanowi zagrożenie.

"Uwaga! Niedźwiedź widziany na os. Chruślice. Jak informują miejskie służby dzisiejszego poranka na os. Chruślice widziano niedźwiedzia. Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, a przede wszystkim o nie zbliżanie się do zwierzęcia. W miarę możliwości prosimy o pozostanie w domach" - czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Nowy Sącz.

Poważna sytuacja

Jak donosi portal Sądeczanin.info, niedźwiedzia widziało rankiem wielu ludzi, którzy właśnie wyruszali z domów do szkół i zakładów pracy. Według relacji świadków, był to młody osobnik, co zrodziło obawy, że w pobliżu może być też jego matka. Nadleśniczy po zdjęciach i nagraniach ze smartfonów ocenił, że zwierzę może mieć najwyżej 4 lata. Niedźwiedzia próbują teraz zlokalizować policjanci i strażnicy miejscy.

"Sytuacja rzeczywiście poważna, wdrażamy stosowne procedury, proszę Mieszkańców o zachowanie ostrożności. Proszę by osoby, szczególnie mieszkańcy os. Chruślice, którzy nie muszą opuszczać domów, pozostali w domach do wyjaśnienia sytuacji" - napisał z kolei na fanpejdżu miasta prezydent Nowego Sącza Lubomir Handzel.

Władze proszą mieszkańców o pomoc z namierzeniu zwierzęcia. Można kontaktować się w tej sprawie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego lub służbami.