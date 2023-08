Nielegalne drewno z Rosji i Białorusi zalewa Polskę. Kryzys na rynku produkcji drzewnej

Podziel się

Do Polski wpływa drewno z Rosji i Białorusi, fot. pixabay.com/JerzyGorecki

Polski rynek drewna mierzy się z olbrzymim napływem białoruskiego surowca, który do Polski dostaje się głównie przez Kazachstan i Kirgistan. Oznacza to, że mimo nałożonych w 2022 sankcji na import drewna z Rosji i Białorusi nadal dostaje się ono do naszego kraju. Nie dość, że nie ma blokady, to jeszcze są wzrosty wwozu – i to o tysiące procent.

Białoruś jest jednym z najważniejszych producentów drewna w Europie, jej powierzchnia w 39% pokryta jest bowiem lasami. Sankcje nałożone na wwóz białoruskiego i rosyjskiego drewna do Polski miały być wyjątkowo dotkliwe dla naszego wschodniego sąsiada. Okazuje się jednak, że wszystko da się ominąć. Także sankcje. Czytaj więcej Leśnik w mundurze i z modlitewnikiem, ale bez brody – nowe zasady w Lasach Państwowych Rosja i Białoruś omijają nałożone na nich sankcje Interpelację w tej sprawie składał Grzegorz Wojciechowski, poseł PiS. Odpowiedź jaką uzyskał rysuje niepokojący obraz obecnej sytuacji. W ostatnim czasie coraz więcej informacji wskazuje, że niestety w przypadku drewna i pochodzących od niego produktów nieuczciwe podmioty obchodzą sankcje i na rynek polski trafiają produkty z Rosji czy Białorusi. Co więcej, przez brak niezbędnych kontroli w Polsce te produkty trafiają do całej Unii Europejskiej. Najbardziej rzucającym się w oczy przykładem jest import drewna z Kazachstanu, który nagle po nałożeniu sankcji na Rosję i Białoruś stał się istotnym graczem na tym rynku – zwraca uwagę poseł Wojciechowski. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła 4888 kontroli na granicy, z czego w 61 stwierdzono nieprawidłowości. Dodatkowo KAS złożyła 62 zawiadomienia do organów ścigania z powodu omijania sankcji, zaś 2 z nich dotyczyły błędnej klasyfikacji towarów. Jak wynika z odpowiedzi KAS, drewno z Białorusi oraz Rosji dostaje się do Polski głównie przez Kazachstan. Czytaj więcej Agrounia była, jest i będzie. Większość działaczy murem za Kołodziejczakiem KAS kontroluje i składa doniesienia do prokuratury Kwestia dotycząca omijania sankcji na import z Rosji i Białorusi drewna i wyrobów z drewna jest na bieżąco monitorowana – zapewnia w odpowiedzi na interpelację posła Wojciechowskiego Bartosz Zbaraszczuk, sekretarz stanu w ministerstwie finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej. - W przypadku podwyższonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, w tym w przypadku zwiększenia importu z krajów takich jak Kazachstan, wskazującego na możliwość obchodzenia sankcji, poleca się dyrektorom IAS przeprowadzenie dodatkowej analizy i w zależności od jej wyniku podjęcie kontroli celnej w siedzibie przedsiębiorcy mającej na celu ustalenie rzeczywistego kraju pochodzenia importowanego drewna lub wyrobów z drewna. Baraszczuk dodaje, że niezależnie od powyższego, Krajowa Administracja Skarbowa podjęła działania w celu rozszerzenia możliwości kontrolnych drewna i wyrobów z drewna. W przypadku sankcji, pochodzenie produktów ustala się na podstawie reguł niepreferencyjnego pochodzenia. Niepreferencyjne pochodzenie produktów dopuszczanych do obrotu w Unii Europejskiej jest ustalane na podstawie unijnych reguł, jest to weryfikowane w oparciu o informacje i dokumenty przedkładane przez importera. KAS nawiązała współpracę z akredytowanym laboratorium, które jest w stanie przeprowadzić badania zarówno samego drewna jak i produktów wykonanych z drewna i wskazać kraj (rejon geograficzny) pozyskania drewna, również użytego do produkcji wyrobów przetworzonych, które są objęte zakazem przywozu na równi z surowym drewnem. Drewno i wyroby z drewna przywożone z państw innych niż Rosja, w przypadku podejrzenia, że rzeczywistym państwem pochodzenia (pozyskania ) surowca jest Rosja lub Białoruś będą kierowane do badań laboratoryjnych, które wykażą, czy jest to towar objęty sankcjami – informuje. Czytaj więcej Rozpoczęły się pierwsze kontrole przydomowych instalacji fotowoltaicznych Wzrost importu nawet o 1 104 157% Sytuacja jest dość poważna, zwłaszcza, gdy odrobinę cofniemy się w czasie. W marcu 2023 roku w marcu 2023 r. posłanka Hanna Gill-Piątek składała interpelację, w związku z naruszaniem sankcji dotyczących importu drewna. Zapytaie wpłynęło w związku z informacjami podawanymi przez portal frontstory.pl, który przekazał, że w 2021 r. Kazachstan wysłał Unii drewno warte 387 tys. euro, a od stycznia do października 2022 r. aż za 22,5 mln euro, większość z tego (95 proc.) w miesiącach po wprowadzeniu sankcji na drewno z Białorusi. Wtedy Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że złożyła 80 zawiadomień do prokuratury. Obecnie liczba nieprawidłowości jest mniejsza, jednak import z Kazachstanu nadal odbywa się na potężną skalę. W 2022 roku nastąpił wzrost importu drewna z Kazachstanu o 9926,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto, jak szacuje Komisja Europejska, wartość wysłanego drewna wynosi 39 mln euro. Kolejnym krajem, który zanotował olbrzymie wzrosty w zakresie eksportu drewna jest Kirgistan. W 2022 roku wartość importowanego drzewa z tego kraju wyniosła 14 mln euro i jest to wzrost o 1 104 157 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Kryzys w polskiej branży drzewnej Olbrzymi napływ zagranicznego surowca nie mógł pozostać bez wpływu na polski rynek drzewny. Tym bardziej, że przedsiębiorcy nie do końca zgadzają się polityką handlową PGL Lasy Polskie. W związku z trudną sytuacją rynkową oraz brakiem możliwości porozumienia się z PGL Lasy Państwowe w zakresie zasad sprzedaży drewna, jego cen oraz certyfikacji FSC przedstawiciele przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa drewna wystosowali list otwarty przemysłu drzewnego w Polsce do premiera .

Obecna sytuacja jest bez precedensu, po raz pierwszy w swych wieloletnich dziejach największe fabryki zatrzymują ciągi technologiczne ze względu na brak możliwości sprzedaży swoich wyrobów - możemy przeczytać w liście. - Jednym z głównych powodów tak trudnej sytuacji jest utrata konkurencyjności naszych produktów, na którą największy wpływ ma cena surowca drzewnego z lasów państwowych, kluczowego w koszcie wytworzenia. Obecnie mamy najdroższe drewno w Europie, dodatkowo pozbawianego systematycznie certyfikacji FSC, która dla wielu firm jest niezbędna dla zachowania sprzedaży na rynkach eksportowych – piszą przedsiębiorcy. Jak informują premiera przedsiębiorcy w ostatnim półroczu produkcja papieru i tektury spadła o 12 proc., palet — o 25 proc., płyt drewnopochodnych i mebli — o 30 proc., podłóg oraz okien i drzwi — o 35 proc., tarcicy (w zależności od rodzaju) o 29-43 proc., zaś małej architektury ogrodowej — aż o 45 proc.

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin