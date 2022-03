Nielegalne wypalanie traw realnym zagrożeniem linii energetycznych

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do tysięcy pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Tylko do połowy marca br. strażacy musieli interweniować w 9139 takich przypadkach. Pożary traw nie są samoistnie - 94% z nich to efekt celowych podpaleń. Oprócz zagrożenia dla przyrody i ludzi, wypalanie traw może także zakłócić funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Pożary łąk i nieużytków nieodwracalnie niszczą nasz ekosystem, stanowią także zagrożenie dla zdrowia i życia – według danych Państwowej Straży Pożarnej w tym roku życie straciły już trzy osoby, a 22 zostały ranne.

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Straty w wyniku pożarów traw i nieużytków wyniosły w tym roku – według szacunków PSP – już 1,16 mln zł.

Wypalanie traw stanowi również poważne zagrożenie dla infrastruktury energetycznej. Pożar trawy pod linią może uszkodzić przewody i konstrukcje słupów. W przypadku linii dystrybucyjnych może to pozbawić dostępu do energii elektrycznej tysiące odbiorców. Jeżeli do pożaru dojdzie pod linią przesyłową, rośnie ryzyko zakłócenia w systemie elektroenergetycznym, które może doprowadzić do wielkoobszarowej awarii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przyłączają się do apelu strażaków i proszą o zgłaszanie zaobserwowanych pożarów lub prób podpaleń na numer alarmowy 112. W przypadku pożaru pod linią najwyższych napięć należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.