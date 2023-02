Istotnym obszarem, którego dotyczyło badanie, była także kwestia zatrudnienia uchodźców w Polsce. Według analizy, aż 84% uchodźców w wieku produkcyjnym znalazło zatrudnienie na polskim rynku pracy, z czego ponad jedna czwarta zrobiła to już w pierwszym miesiącu pobytu.

- Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że ta duża liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce, ona nie odbiera Polakom miejsc pracy, a zmniejsza bezrobocie. To są wnioski bardzo ciekawe, i w naszej polityce społecznej - resorty, ministerstwa za to odpowiedzialne - powinny bardzo dokładnie to przeanalizować. Trzeba będzie to teraz zregionalizować - jak to jest w dużych miastach, w różnych częściach Polski - ale myślę, że to są bardzo ciekawe i interesujące wyniki - skomentował badanie Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inicjator Konferencji Europa Karpat.