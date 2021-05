Niemcy: Coraz więcej substytutów mięsa

Produkcja substytutów mięsa w Niemczech w 2020 roku wyniosła 83 700 ton. W dłuższej perspektywie czasu znacznie spadło spożycie świeżego mięsa w niemieckich gospodarstwach domowych.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na żywność wegetariańską i wegańską niemieckie firmy wyprodukowały w 2020 roku więcej produktów zastępujących mięso. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), produkcja wzrosła rok do roku o prawie 39 proc., do ponad 83 700 ton.

Nadal mała produkcja w porównaniu z mięsem

Wartość tych produktów wzrosła w tym samym okresie z 272,8 mln euro do 374,9 mln euro, co oznacza wzrost o 37 proc.. Mimo tego wzrostu, według Destatis, wartość produktów zastępujących mięso jest relatywnie niska w porównaniu z produktami mięsnymi.

Dla porównania niemieccy statystycy stwierdzili, że wartość mięsa i produktów mięsnych wyprodukowanych w Niemczech w 2020 roku wyniosła około 38,6 mld euro, czyli ponad stukrotnie więcej niż produktów zastępujących mięso. W porównaniu do 2019 roku wartość wyprodukowanego mięsa spadła jednak o około 4 proc. Eksperci podejrzewają, że m.in. pandemia koronawirusa mogła przyczynić się do spadku. Niektóre firmy produkcyjne musiały zostać tymczasowo zamknięte, na przykład z powodu naruszenia przepisów higienicznych i wysokiego poziomu zakażeń wśród pracowników.

Gospodarstwa domowe stały się mniejsze

Statystycy stwierdzili również, że w perspektywie długoterminowej spożycie świeżego mięsa do gotowania lub pieczenia w Niemczech znacznie spadło.

O ile w 1978 roku gospodarstwo domowe nadal spożywało średnio 6,7 kg mięsa miesięcznie, o tyle 40 lat później było to tylko jedna trzecia tej ilości, czyli około 2,3 kg bez wędlin, mięsa wędzonego i suszonego ani innego konserwowanego mięsa.

Jedną z przyczyn spadku zakupów świeżego mięsa przez gospodarstwa domowe może być również silny wzrost spożycia poza domem od późnych lat siedemdziesiątych. Według Destatis, popyt na wieprzowinę spadł szczególnie gwałtownie. W 1978 r. gospodarstwo domowe spożywało jej średnio 3,1 kg miesięcznie. W 2018 roku było to niecałe 900 g.

W tym porównaniu spożycie wołowiny zmniejszyło się z 1,5 kg do 600 g miesięcznie, a drobiu z 1,3 kg do ponad 800 g. Jednak statystycy podkreślali, że w ciągu tych 40 lat zmniejszyła się również wielkość gospodarstwa domowego. W 1978 r. w jednym gospodarstwie domowym mieszkało średnio 2,5 osoby, podczas gdy w 2018 r. Były to średnio tylko dwie osoby.