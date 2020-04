Niemcy walczą o pracowników sezonowych w rolnictwie

W Niemczech brakuje pracowników sezonowych w rolnictwie. W związku z tym podjęto działania mające na celu ściągnięcie do Niemiec pracowników z Rumunii, jak również wystosowano apel do studentów uczelni rolniczych o pomoc w pilnych pracach.

Według prezesa Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV), w szczególności gospodarstwa sadownicze, warzywne i winiarskie, a także gospodarstwa hodowlane, które są częścią infrastruktury krytycznej, potrzebują pewności, że długoterminowi i wiarygodni specjaliści mogą przyjeżdżać z innych krajów UE.

Do Niemiec od dziś mają zacząć przybywać drogą lotniczą pracownicy sezonowi z Rumunii, która zezwala pracownikom sezonowym na podróż samolotem za granicę przy zachowaniu rygorów związanych z higieną i kwarantanną.

Samoloty Eurowings będą latać z 5 portów lotniczych w Rumunii i do 8 portów lotniczych w Niemczech. W przelotach z pracownikami sezonowymi uczestniczą również linie Pro Sky. Rolnicy mogą zgłosić u operatorów lotniczych zapotrzebowanie na miejsca i wskazać pożądaną lokalizację odlotów i przylotów zatrudnianych pracowników sezonowych.

Wezwanie to zostało wysłane do dziekanów wszystkich niemieckich uczelni rolniczych z prośbą o szerokie rozpowszechnienie go wśród studentów.

Minister Klöckner poprosiła wszystkich studentów rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i uprawy winorośli o zaangażowanie się w przezwyciężenie obecnego kryzysu. Jednocześnie zapewniła, że zarobione przez studentów pieniądze nie będą brane pod uwagę podczas wyliczania wysokości BAföG, czyli czyli dofinansowanie edukacji.

Klöckner nalega też, aby osoby ubiegające się o azyl również pracowały sezonowo w rolnictwie.