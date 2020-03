Niemieccy plantatorzy szparagów przerażeni. Bez Polaków zbiorów nie będzie?

Za sprawą koronawirusa pogłębiają się problemy niemieckich plantatorów szparagów. Jeśli granice pozostaną zamknięte, Polacy nie przyjadą na zbiory.

Problemy ze znalezieniem pracowników do zbiorów szparagów niemieccy rolnicy mają od kilku lat. Jak za niemieckim dziennikiem „Bild” donosi Polsat News, teraz plantatorzy zza Odry biją już na alarm, bo z powodu pandemii koronawirusa pracownicy sezonowi z Polski raczej do nich nie przyjadą. Tymczasem drastycznie spada także popyt na szparagi ze strony pozamykanych restauracji w całej Europie.



Zainteresowanie Polaków dodatkowym zarobkiem przy szparagowych żniwach w Niemczech i tak od kilku lat spadało, przez co plantatorzy mieli coraz większe problemy ze znalezieniem rąk do pracy. Jak zauważa „Bild”, odpływ Polaków z niemieckiego rynku pracy związany był z programem 500+, oraz wzrostem zarobków i popytem na pracowników w naszym kraju. Pandemia koronawirusa może jednak zupełnie odciąć niemieckie gospodarstwa od dopływu pracowników sezonowych ze wschodu.

Najbardziej zagrożone póki co są właśnie zbiory szparagów, które odbywają się w kwietniu. Jak czytamy w informacji Polsat News, problem dotknie najbardziej Dolną Saksonię oraz Nadrenię Północną-Westfalię, gdzie uprawia się najwięcej szparagów. Z powodu zamkniętych na czas epidemii granic na niemieckie plantacje nie przyjedzie 5.000 Polaków. Alarm podniosło z tego powodu aż 360 właścicieli gospodarstw w Nadrenii Północnej-Westfalii, w których to Polacy od 20 lat zbierali szparagi. Jak zaznaczają niemieccy rolnicy, wszelkie próby znalezienia na miejscu chętnych do tej ciężkiej pracy kończą się fiaskiem, nawet jeśli oferują więcej niż płaca minimalna.



Większość plantatorów liczy się z tym, że będą musieli sami zakasać rękawy, ale ich praca ich nie wystarczy. Optymistycznie nie nastrajają też ceny szparagów, bo ich odbiorcami były główne restauracje, które z powodu pandemii są zamknięte. Wiele wskazuje więc na to, że niemieckie szparagi pozostaną w ziemi na zmarnowanie.