Schwarzwaldmilch - największa mleczarnia w Badenii - znalazła się "w kropce", bo opuścili ją kluczowi dostawcy mleka. To efekt spadku popytu na produkty eko oraz niskich cen skupu surowca.

Ze spółdzielni mleczarskiej Schwarzwaldmilch odeszło 24 rolników, którzy odpowiadali dotąd za 10 procent dostaw surowca. Hodowcy byli niezadowoleni ze zbyt niskich - ich zdaniem - cen skupu mleka. W efekcie największa w Badenii mleczarnia znalazła się w poważnych kłopotach - donosi niemiecki Badische Zeitung.

Mleczarnia w eko-pułapce

Mleczarnia Schwarzwaldmilch przetwarza mleko konwencjonalne i ekologiczne. W ostatnich latach mocno zainwestowała jednak również w produkcję mleka bez laktozy i zamienników mleka oraz wytwarzanie produktów wegańskich. Z tych m.in. powodów dwie mleczarnie we Freiburgu i Offenburgu zostały rozbudowane. Firma zainwestowała łącznie 4,6 miliona euro.

W ciągu dwóch minionych lat popyt na mleko ekologiczne i żywność wege gwałtownie zmalał, tymczasem drastycznie wzrosły koszty produkcji. Podnoszenie cen na wyroby skutkowało dalszym spadkiem zainteresowania u konsumentów. W efekcie mleczarnia nie mogła zaoferować cen skupu, które satysfakcjonowałyby dostawców.

Hodowcy pod ścianą, mleczarnia "w kropce"

Jak podało Badische Zeitung, mleczarnia w Badenii w lutym płaciła rolnikom 52 eurocenty/kg konwencjonalnego mleka o zawartości 4,0% tłuszczu i 3,4% białka. W grudniu ub.r. było to około 56 centów, a w styczniu - 55 centów. Za mleko ekologiczne stawka w lutym wyniosła 60 centów, gdy w poprzednich dwóch miesiącach było to o 3-4 ceny więcej. Stawki stawiały opłacalność produkcji pod znakiem zapytania, więc 24 rolników miało dość i teraz będą dostarczać swoje mleko do innej mleczarni w Górnej Szwabii.

Schwarzwaldmilch będzie musiała zadowolić się mniejszą aż o 10 proc. ilością mleka i trudno będzie jej znaleźć w obecnej sytuacji nowych dostawców. Ta sytuacja z pewnością nie poprawi kondycji zakładu. Jak donoszą niemieckie media, podobne problemy w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii, inflacją i spadkiem popytu przeżywa cały sektor mleczarski.