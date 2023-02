Dla dobra zwierzat inspektorzy zezwoli na dojazd transportu do ubojni, Foto: WITD Szczecin

180 świń wieziono bez przegród w naczepie. Ciągnik siodłowy bez ważnego przeglądu.

Inspektorzy transportu drogowego zatrzymali w Szczecinie ciągnik siodłowy z naczepą wyładowaną trzodą chlewną. Zwierzęta przewożone były bez wymaganych przepisami przegród. Kierowca tłumaczył się, że z powodu pośpiechu zapomniał ich zamontować.

Dalsza kontrola wykazała, że ciągnik siodłowy nie ma aktualnych badań technicznych. Inspektorzy ustalili, że ciężarówka należy do przedsiębiorcy, który działa w okolicy, a transport zmierza do pobliskiej ubojni. Ze względu na dobrostan zwierząt zezwolono kierowcy na dojazd do miejsca rozładunku.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające, zagrożone karą pieniężną.