W trakcie jazdy od ładowacza przy ciągniku odpadły widły do ładowania palet. Traktorzysta najechał na nie i wywrócił pojazd.

Do tej nietypowej kolizji doszło w Steddorf, w powiecie Uelzen w Dolnej Saksonii. Widły do ​​palet przy ładowaczu czołowym poluzowały się i odpadły w trakcie jazdy. 79-letni traktorzysta nie miał szans, by zareagować. Pojazd najechał na widły i wywrócił się - podaje Agrarheute.

Wskutek zdarzenia senior kierujący ciągnikiem doznał niegroźnych otarć i potłuczeń. Na miejscu opatrzyli go ratownicy medyczni i nie wymagał dalszej hospitalizacji.Strażacy ściągnęli dźwig, który postawił traktor z powrotem na kołach. Szkody w ciągniku oszacowano jednak na około 5 tysięcy euro.