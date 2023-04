Od kilku tygodni żyjemy w kraju, w którym wszyscy rozmawiają o rolnictwie. Ci, którzy nie są związani z branżą już dawno pogubili się w pytaniach o co chodzi z tym ukraińskim zbożem. Do wielu dotarło, że sprawa jest bardzo poważna i dotknie niemal każdego z nas.

Ukraińskie zboże płynie do nas od niemal roku, ale do tej pory właściwie nikogo to nie obchodziło. No może poza wąską grupą rolników, którzy problemy wieszczyli od samego początku. Tak, tak. To była wąska grupa. Bo wtedy jeszcze nie wszyscy zdawali sobie sprawę ze skali procederu. Z upływem czasu o tym, jak palący jest problem, przekonywali się gospodarze w całym kraju. Ale jeszcze wtedy nie obchodziło to nikogo więcej.

Komu przeszkadza ukraińskie zboże?

Mówili, pisali pisma. Chodzili do urzędów wojewódzkich. Ostrzegali. Ale nikt ich nie słuchał. Bo po co? Bo jaki to problem? Bo komu to ukraińskie zboże przeszkadza?

Mówiono o bezwarunkowej pomocy Ukrainie, przywoływano słowa, że bez wolnej Ukrainy, nie ma wolnej Polski. Nasz interes gospodarczy znalazł się na szarym końcu tej wyliczanki haseł. W końcu pojawiło się inne pytanie: kto będzie pomagał, kiedy my upadniemy? W eterze nadal była jednak cisza.

1+1=7

Do czasu. Nagle ktoś dodał jeden do jednego i okazało się, że zamiast dwóch otrzymał siedem – jak siedem milionów ton nadwyżki zboża na polskim rynku. I niby wtedy zapaliła się ostrzegawcza lampka w kilku mądrych głowach, ale chętnych do rozwiązania tego węzła jakoś nie było widać.

Wtedy rolnicy powiedzieli dosyć. Jeden protest. Drugi. I kolejny. I nadal szklany sufit milczenia. Do czasu. Bo wszystko da się zamiatać pod dywan tylko do pewnego momentu. Tą chwilą stały się, słynne już, marcowe targi Agrotech w Kielcach, kiedy to zdesperowani gospodarze zafundowali ówczesnemu ministrowi rolnictwa, Henrykowi Kowalczykowi, szybką przebieżkę zakończoną ewakuacją tylnymi drzwiami. Złodzieje! Judasze! – tak krzyczeli. Słowo daję! Ministrowi zrobiło się gorąco jak w samym piekle. Ale nie tylko jemu. Zawrzało też w kilku dużych redakcjach, które do tej pory zdawały się polskiej wsi nie zauważać.

Przez kilka dni we wszystkich mediach słowo rolnik było odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Dziennikarze ze zgrozą otwierali oczy, słysząc głos rolników, który do tej pory ginął w bełkocie codzienności. Ze zgrozą otworzyli też oczy rządzący – bo sprawa wymknęła się spod kontroli. Stało się jasne, że mleko się rozlało i będzie je trzeba posprzątać, bo temat szybko nie ucichnie. O to, żeby nie dało się o nim zapomnieć, zadbali też sami rolnicy. Lecące w kierunku ministra jajka, blokady na granicy czy zielone miasteczko w Szczecinie na każdym kroku przypominały rządzącym, że żarty się skończyły.

Pękł szklany sufit milczenia

Czas się wziąć do roboty panowie ministrowie, chciałoby się rzec. Szklany sufit milczenia został przebity. Nie da się już dłużej blado uśmiechać z mównicy, zapewniając, że problemu nie ma. Bo jest. I zauważył to nawet statystyczny Kowalski. Pół biedy, gdyby jedynie zauważył. Ale ten szary Kowalski się przejął. Jak to jemy nieprzebadane zboże – zapytał? I GMO? O zgrozo!

I tak w ministerstwie rozpętało się piekiełko. Minister Kowalczyk obiecywał, dopłacał, klepał po ramieniu, ale do rolników pojechać nie chciał. Zapraszał ich do siebie. Raz. Drugi. Trzeci. A oni przyjeżdżali. Z każdego spotkania wychodzili jeszcze bardziej zdeterminowani i poirytowani. Jak mówili – byli ignorowani, oszukiwani i mamieni obietnicami. Pożar rozkręcał się coraz bardziej.

Antidotum na wszystkie problemy miał się stać okrągły stół dotyczący sytuacji na wsi. Kilka godzin rozmów w szerokim gronie przedstawicieli polskiej wsi nie przyniosło oczekiwanych skutków. Bo porozumienie niby zostało zawarte, ale już kilka dni po jego podpisaniu stało się jasne, że ministerialne obietnice się nie spełnią. Bo Unia, bo decyzje, bo droga formalna. Bo nie.

Zamiast ugasić pożar ministerstwo podlało go benzyną i wrzuciło na górę kilka snopków słomy. Rozpaliło się jak należy. Kolejne protesty. W każdej telewizji i radiu rolnictwo stało się absolutnym numerem jeden. Stało się jasne, ze tłum żąda ofiary. Rząd – mając świadomość, że żarty się skończyły – podał rolnikom na tacy głowę ministra rolnictwa. Ale ofiara się nie spodobała. Polska wieś nie oczekiwała rotacji na ministerialnych stołkach, tylko konkretnych działań. Polska wieś żądała przywrócenia ceł i wyrównania strat. Sytuacja się nie uspokoiła.

Nikt wam nie da tyle, ile my obiecamy

I wtedy, niczym rycerz na białym koniu, pojawił się nowy minister rolnictwa. Robert Telus. Rolnik z krwi i kości. Związkowiec. Można by rzec: swój chłop. Polityka ministerstwa obróciła się o 180 stopni. Najpierw szybkie tournée po kraju, wyjścia w kamizelce Solidarności podczas strajku w Szczecinie, rozmowa ze zwykłymi ludźmi. Wszystko to, czego jak ognia bał się Kowalczyk zrobił Telus.

Jednak to nie wszystko. W rządzie poszli po rozum do głowy. Było jasne, że sama zmiana sposobu bycia nie będzie rozwiązaniem problemu. Wtedy do akcji wkroczył dawno nie widziany w politycznym grajdołku Jarosław Kaczyński i jak z rękawa zasypał wieś obietnicami. Wstrzymujemy import. Dopłacamy do zbóż. Wszystkich. Do paliwa i nawozów też. A co tam! Zasypiemy wieś pieniędzmi, to może grzecznie usiądą.

No i znowu chybili. Bo te, niby oczekiwane, decyzje wcale nie uspokoiły nastrojów. Rolnicy nie wierzą już w ani jedno słowo. Zostało zielone miasteczko w Szczecinie, zostali rolnicy na granicy w Hrubieszowie, a ci, którzy chwilowo nie protestują jeszcze głośniej zaczęli mówić, że tak się spraw nie załatwia.

Po decyzji o wstrzymaniu importu okazało się też, że problemy z rolnikami to nie jedyne, z czym muszą się zmierzyć rządzący. Bo swoimi decyzjami nadepnęli na odcisk nie tylko Ukrainie, ale też Unii Europejskiej. I teraz trzeba się tłumaczyć i gasić kolejne pożary. I martwić się, żeby Ukraińcy nie nałożyli embarga na nasze sery, których za wschodnią granicę wysyłamy naprawdę dużo.

Walka o elektorat trwa w najlepsze. Tylko czyim kosztem?

We wszystkich możliwych mediach wrze. Aż strach otworzyć lodówkę, bo a nóż widelec, wysypie się z niej ukraińskie zboże. Jedno jest pewne. Rolnicy osiągnęli przynajmniej jeden cel. Pokazali nie tylko problem, ale też ignorancję i nieudolność rządu.

Rządu, który teraz jest gotów zrobić wiele, żeby nie stracić wiejskiego elektoratu. Biorąc pod uwagę, że wybory już za rogiem należy się spodziewać, że festiwal obietnic i podejmowania gwałtownych, nieprzemyślanych ekonomicznie decyzji dopiero przed nami. A to, że wszyscy za to zapłacimy? Szczegół. Podobnie jak to, że najważniejszy postulat walczącej wsi nie zostanie zrealizowany. Wszystko wskazuje na to, że cło nie wróci. Na pewno wrócą za to chwilowo przygaszone zakazem importu problemy. I to ze zdwojoną siłą. Bo jak mówią rolnicy, ukraińskie zboże i produkty rolne i tak nas zaleją, a zakaz jest jedynie odroczeniem tego terminu. Tu trzeba głębokich zmian i rozwiązań systemowych. Nie pomogą też dopłaty, choćby dlatego, że windują ceny zboża do cen dawno nie widzianych na światowych rynkach. A rząd nie ma ani miejsca, żeby zmagazynować zapasy, ani możliwości sprzedaży zbóż w cenach, w jakich je skupi. A to już prosta droga do utraty konkurencyjności i zablokowania eksportu. Choć już teraz w portach to ukraińskie zboże ma priorytet. Nasze stoi w kolejkach.

W nowy sezon wchodzimy z potężnymi nadwyżkami zboża. Polskie firmy zaczynają wypowiadać umowy plantatorom owoców miękkich argumentując to możliwością taniego zakupu ze wschodu. W wielu młynach zalega ukraińska mąka, do kraju wjechały olbrzymie ilości jaj (po 30 groszy za sztukę) i cukru (po niecałe 2 zł). Nagle kraj w środku Europy, który słynął z produkcji wysokiej jakości żywności został zasypany wszystkim czego pozbywał się przez długie lata. I przez długie lata będzie się wygrzebywał z zapaści jaką zafundował mu własny rząd.