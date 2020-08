Nowe terminy wystaw Agro Show w 2021 r.

Ze względu na trwającą pandemię Covid-19 większość pokazów i targów rolniczych została odwołana i przeniesiona na kolejny rok. Tak jest też w przypadku targów Agro Show, a organizatorzy tej wystawy podali już terminy wystaw w Ostródzie, Ułężu i Bednarach.

Agro Show to wystawy, która na stałe wpisały się do kalendarza imprez rolniczych. Pierwsza z nich to Mazurskie Agro Show, organizowane w Ostródzie, kolejne Zielone Agro Show w Ułężu i największe z nich: Agro Show w Bednarach k. Poznania.

Ich organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Z tych trzech wystaw w br. zostały przeprowadzone tylko targi mazurskie, a następnie, względu na zagrożenie epidemiczne i dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wystaw zarząd PIGMiUR podjął decyzję o odwołaniu najpierw targów w Ułężu, a potem w Bednarach.

Jednak znane są już terminy AGRO SHOW w przyszłym roku. Wystawy odbędą się w terminach:

- Mazurskie AGRO SHOW 13-14 lutego 2021 r.

- Zielone AGRO SHOW 22-23 maja 2021 r.

- AGRO SHOW w Bednarach 23-26 września 2021 r.

Mamy nadzieję, że targi dojdą do skutku i nic nie pokrzyżuje planów zarówno organizatorów, jak i wystawców.