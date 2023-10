Lasy Państwowe opublikowały trzy ważne dokumenty dyrektora generalnego Lasów Państwowych, które zmieniają zasady sprzedaży drewna na lata 2024-2026. Najważniejsze są modyfikacje decyzji dotyczące procedur sprzedaży drewna przez LP. Pierwszy okres sprzedaży rozpocznie się już w styczniu 2024 r.

Lasy Państwowe wprowadzają zmiany w sprzedaży drewna na podstawie:

Zarządzenia nr 97 w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2024-2026,

Decyzja nr 171 w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 r. w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji e-drewno,

Decyzja nr 172 w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno.

Te trzy dokumenty zostały podpisane i opublikowane przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych w dniu 12 października 2023 r. Dokumenty te Określają one zasad kiedy i na jakich zasadach Lasu Państwowe będą realizować sprzedaż drewna na 2024 r.

Najważniejsze zmiany przy sprzedaży drewna z Lasów Państwowych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 powyższego zarządzenia oferta sprzedaży drewna KP na dany rok kalendarzowy i terminy ustala Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z możliwością korekty uwzględniającej aktualne warunki prowadzenia gospodarki leśnej.

W artykule 7 powyższego rozporządzenia i w ustępie 12 wprowadzona została istotna zmiana określająca że dopuszczalne odchylenie ilościowe w realizacji umowy sprzedaży wynosi +5%/-10%.

Jeżeli stopień realizacji umowy sprzedaży wyniesie poniżej 90% ilości umownej, jednostka LP lub przedsiębiorca zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości netto nieodebranego lub nieprzygotowanego do odbioru drewna.

Powyższe ustalenia nie dotyczą umów zawartych na zakup drewna grupy M2E - czyli pozostałości drzewnych, które ze względów niskiej jakości nie można przyporządkować do innych sortymentów lub jego pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo.

Wartość netto nieodebranego lub nieprzygotowanego do odbioru drewna, o której mowa w art. 7 ust. 12, wylicza się jako iloczyn ilości nieodebranego lub nieprzygotowanego do odbioru drewna (po uwzględnieniu dopuszczalnego odchylenia -10%) i ceny 1 m³ drewna (obliczonej jako iloraz całkowitej wartości ilości drewna objętego umową w momencie jej zawarcia).

Trzy okresy sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe

W decyzji nr 171 w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 roku w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno to Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala się trzy okresy sprzedaży drewna w 2024 roku z godnie z art. 1 tej decyzji:

pierwszy - od stycznia do kwietnia,

drugi - od maja do sierpnia,

trzeci - od września do grudnia.

W art. 2 ust 1 czytamy, że przy sporządzaniu ofert na okres pierwszy podstawą ustalania cen minimalnych przez jednostki LP będą ceny minimalne stosowane w 2023 roku, skorygowane współczynnikiem określanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Parametry wartościowania ofert zakupu drewna

W decyzji nr 172 w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży znajdziemy też wiele istotnych zmian dotyczących sprzedaży drewna przez LP.

Ustala się następujący sposób oceny oferty zakupu drewna na podstawie kryterium głębokości przerobu - jeżeli przedsiębiorca, w okresie stanowiącym podstawę obliczenia wielkości zakupów:

nie stosował żadnego procesu technologicznego związanego z przerobem w odniesieniu do drewna nabywanego w Lasach Państwowych - oferta otrzymuje 0 punktów;

w ramach stosowanego procesu technologicznego ograniczał się do sortowania i/lub korowania, i/lub konfekcjonowania dla przeważającej części drewna nabywanego w Lasach Państwowych - oferta otrzymuje 1 punkt;

w ramach stosowanego procesu technologicznego wykraczał poza zakres określony w pkt. b) dla przeważającej oferta otrzymuje 10 punktów.

Zmiana nastąpiła więc w punktacji przy ustalaniu głębokości przerobu.

W zarządzeniu tym nastąpiła też zamiana kary finansowej za podanie przez nabywcę nieprawdziwych danych dotyczących "udziału przerabianego drewna" i "głębokości przerobu" na blokadę sprzedaży.

Brak potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży w terminie, poskutkuje założeniem przez kierownika jednostki blokady na okres 120 dni na udział w procedurach sprzedaży w PL-D i w aplikacji e-drewno, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na podpisanie umowy.

Co ważne Blokada może być zdjęta w przypadku potwierdzenia umowy skonsolidowanej w terminie do 60 dni od dnia jej zawarcia.. W przypadku braku potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży do 60 dnia od dnia zawarcia umowy, kierownik jednostki odstępuje od umowy sprzedaży, a wadium ulega przepadkowi.

Czyli zamiast obowiązkowej zapłaty 15% wartości drewna uzyskanego w wyniku procedury zakupu, w której podano fałszywe informacje, Lasy Państwowe wprowadziły blokadę sprzedaży dla danego przedsiębiorcy na okres 120 dni. Pamiętajmy, że przy odstąpieniu od umowy przez LP przepada też wadium.

Kolejną zmiana danie już na etapie sprzedaży ofertowej w PLD możliwości nabywcy do składania oferty na 100% ilości drewna wynikającej z historii sprzedaży. W w 2023 r było to tylko 70% wartości drewna.