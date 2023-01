Nowy Jork jest szóstym amerykańskim stanem, który zezwala na kompostowanie ludzi po śmierci. Pierwszy był Waszyngton, który zezwolił na to w 2019 r. Potem za jego przykładem poszły: Oregon, Vermont i Kalifornia. Ten nietypowy sposób podejścia do obchodzenia się z ludzkimi zwłokami eufemicznie nazywany jest jako „naturalna redukcja organiczna” - podaje BBC.

Cały proces rozkładu trwa zaledwie kilka tygodni. Ciało zamykane jest w specjalnym zbiorniku wraz z inną materią organiczną np. zrębkami drzewnymi, słomą i innymi resztami roślinnymi i stopniowo rozkłada się pod wpływem działania mikrobów. Po około miesiącu - i podgrzaniu, aby zabić wszelkie zarażenia - bliscy otrzymują powstałą ziemię. Można ją wykorzystać do sadzenia kwiatów, warzyw lub drzew.

Jedna z amerykańskich firm świadcząca usługę kompostowania ciał, twierdzi, że proces ten pozwala zaoszczędzić tonę węgla w porównaniu z kremacją lub tradycyjnym pochówkiem.

Z każdego ciała powstaje niecały metr sześcienny materii organicznej, którą usuwa się ze zbiornika i pozostawia do utwardzenia na dwa do czterech tygodni. Po zakończeniu procesu, gleba może być użyta do wzbogacenia terenów chronionych, lasów lub ogrodów. Powstała gleba zwraca składniki odżywcze z naszych ciał do świata przyrody, odnawia lasy, sekwestruje węgiel i odżywia nowe życie - pisze na swojej stronie firma Recomose.