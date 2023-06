Sojusz Agrounii i Porozumienia należy już do przeszłości. Teraz sojusznikiem Michała Kołodziejczaka został prezydent Starachowic Marek Materek.

Pierwsze informacje o mariażu Agrounii z Porozumieniem, pojawiły się już styczniu. Kilka dni po pierwszych medialnych doniesieniach o możliwym sojuszu zarząd Porozumienia zatwierdził tę decyzję, a już 15 lutego liderzy ugrupowań – Magdalena Sroka i Michał Kołodziejczak – podpisali wspólną deklarację ideową. Wydawało się, że współpraca układa się w najlepsze. Jednak już w maju można było usłyszeć plotki, że nowe ugrupowanie o nazwie Ruch Społeczny Polska XXI wieku przeżywa kryzys. dodatkowo podkręcił je kongres "AgroUnia - Żywi i Broni", podczas którego występował Michał Kołodziejczak, ale nie pojawił się nikt z Porozumienia. Już wkrótce miało stać się jasne dlaczego.

Z powodu pogłębiających się różnic programowych Porozumienie podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z AgroUnią. Koleżankom i Kolegom z AU życzymy powodzenia w dalszej działalności” – napisała we wtorek 23 maja na Twitterze Magdalena Sroka, przewodnicząca Porozumienia.

Miło już było

Mniej powściągliwy w swoich słowach był Michał Kołodziejczak, który stwierdził, że że AgroUnia nie będzie koniem pociągowym dla szlachty i liberałów.

– Doświadczenie z Porozumieniem było bardzo cenne. To wszystko bardzo mocno pokazało mi, że politycy, którzy dzisiaj są w Sejmie kompletnie nie nadają się do współpracy i są całkowicie oderwani od rzeczywistości – przyznał Michał Kołodziejczak w rozmowie w Radiu Zet. – Jeżeli ktoś myśli, że tylko chodzenie i uśmiechanie się to jest robienie polityki, no to za mało. Niech się takie osoby zapiszą do orkiestry dętej, albo robią coś innego. Mnie rozliczają skuteczne działania – dodał.

Czas na Ruch Społeczny Agrounia TAK

Porozumienie z Porozumieniem upadło, ale Kołodziejczak nie zamierza się tym załamywać. Ma już bowiem nowego koalicjanta, którym jest Marek Materek, prezydent Starachowic.

Ja wierzę w sukces i właśnie po dopięciu sojuszu z Markiem Materkiem idziemy do wyborów wspólnie z prezydentem Starachowic - powiedział lider Agrounii. - – Marek Materek to jest konkret. AgroUnia mówi o budowie mieszkań na wynajem, Marek Materek buduje mieszkania na wynajem, w ostatnim czasie bardzo dużo i udaje się to robić – dodał.

Michał Kołodziejczak wiąże z nową koalicja duże nadzieje. Podobnie jak Marek Materek, który zapewnia, że współpraca z Agrounią jest dużą szansą, a nowe ugrupowanie alternatywą w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Ruch Społeczny Agrounia TAK, pod tym szyldem pójdziemy wspólnie do wyborów z Agrounią. Łączymy siły bo jesteśmy przedstawicielami polskich polityków młodego pokolenia, którzy pokazali że są skuteczni, a chcemy być skuteczni na arenie krajowej. Łączenie sił ma w tym duże znaczenie – wyjaśnia Marek Materek.

Koalicjanci podkreślają, że ich postulaty się uzupełniają. Oferta programowa Agrounii skupia się na działaniach dla wsi, zaś Materek jest żywo zainteresowany reformą polskiej administracji.



Agrounia jest jedyną partią z poza parlamentu, która jest notowana w praktycznie wszystkich sondażach w Polsce. Jeśli chcemy doprowadzić do rzeczywistej zmiany na scenie politycznej w Polsce to musimy łączyć siły z tymi, którzy mają podobne cele. A Nowa Demokracja TAK i Agrounia mają te cele bardzo podobne – dodaje Materek.

Kołodziejczak i Materek po raz pierwszy spotkali się na marszu 4 czerwca w Warszawie. Lider Agrounii odpowiedział na zaproszenie prezydenta Starachowic i tak powstał pomysł na połączenie sił i wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych.