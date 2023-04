Wczorajsze i dzisiejsze protesty rolników zostały przyćmione przez dymisję wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Warto jednak zwrócić uwagę, że rolnicy wcale tej dymisji nie chcieli, co więcej jasno wskazywali, że minister jest jedynie narzędziem w rękach partii rządzącej i zmiana na stanowisku niczego nie wniesie. Zwłaszcza, gdy jego miejsce zajmie partyjny kolega.

Wczoraj (4.04.) w Czerniczynie wybrzmiało wiele słów, które nawoływały ministra rolnictwa do działania. Ministra, a w domyśle, partię rządzącą. Wszak rolnicy od długiego już czasu mają świadomość, że to nie w rękach Kowalczyka spoczywała władza i decyzyjność. Gorzko żartowali, że szef resortu nazywać się powinien Henryk – nic nie mogę – Kowalczyk. Dlatego też nie nawoływali do dymisji, która ich zdaniem nic nie zmieni.

Padło za to wiele pytań.

Czyje interesy reprezentuje rząd?

Podczas manifestacji pod Hrubieszowem rolnicy w gorzkich słowach zwracali się do rządu. Jeden z rolników stwierdził nawet, że nasza Rada Ministrów jest rządem Ukrainy. Nie krył rozczarowania, że nad Wisłą najpierw myśli się o interesach importerów zbóż, a nie dba się o rodzimych producentów.

Czyje interesy reprezentuje tak naprawdę nasz rząd? Pytam pana ministra, pana premiera, w czyim interesie oni dzisiaj występują? Dlaczego nie ma żadnej kontroli nad napływem (zbóż - przypis red.), nad firmami, które dzisiaj je przerzucają? Premier obiecał nam, że na drugi dzień sytuacja się zmieni, tylko nie powiedział, w która stronę. Bo my widzimy, że jest jeszcze gorzej. Nam się wydawało, że powinno być lepiej, a problem narasta – mówili rolnicy zgromadzeni w Czerniczynie.

Ponad 500 traktorów przyjechało na wspomnianą manifestację. Było blisko 1000 osób. Trzeba przyznać, że robiło to ogromne wrażenie. Powiewające na wietrze flagi wyglądały wyjątkowo ponuro w zderzeniu z kukłą rozdartego przez instytucje rolnika. Rolnicy po raz kolejny opuścili swoje pola, by powiedzieć całemu społeczeństwu, że postulaty które zostały wypracowane przy okrągłym rolniczym stole i zaakceptowane przez wicepremiera Kowalczyka nie są realizowane. Zboże które przekraczało granicę z Polską już po obradach okrągłego stołu nadal nie było badane.

Dlaczego tu jesteśmy? Bo ostatnie spotkanie okrągłego stołu zostało zerwane przez ministra. Obiecał nam realizację postanowień, a w ostatnim tygodniu z potrojoną siłą wjeżdżają do nas produkty ze wschodu. Na niespotykaną skalę. Nie możemy godzić się na to. Powinniśmy być chronieni przez rząd, bo nam się to po prostu należy – mówili rolnicy. – Musimy prowadzić tą walkę bardziej radykalnie. Na umizgi i obiecanki nie możemy liczyć. To, co robi rząd, robi po to by nas zwieść. Realizuje się swoje sprawy, a nie nasze. Jakie to są ciemne interesy, że poświęca się taką dużą grupę ludzi i taką dużą gałąź gospodarki? - rzucają pytanie w powietrze.

Rolnicy nie wierzą już w zapewnienia rządu. Mówią wprost - zostaliśmy okłamani. Postanowili nawoływać do mobilizacji innych rolników. Jak mówią tylko w grupie mogą osiągnąć swój cel. Protesty zaczęły się na Lubelszczyźnie, następnie na drogi wyszli zachodniopomorscy rolnicy. Teraz, ci co zaczęli jako pierwsi proszą inne regiony o wsparcie. Liczą na to, że inni będą także odważni i powiedzą, jak trudno jest dziś związać koniec z końcem z pracy na roli.

Apeluję do wszystkich rolników! Zorganizujmy się! Tylko wtedy będziemy mieć siłę. Musimy się przeciwstawić systemowi.

Co zatem wydarzy się teraz, gdy minister został odwołany?

Wystartowała giełda nazwisk. Ardanowski, Telus, Jurgiel? A może jeszcze ktoś inny? Kto wie, który z pisowskich posłów będzie na tyle odważny, żeby przejąć schedę po ministrze Kowalczyku? Zwłaszcza, że jak do tej pory strona rządowa wydawała się dość bezradna i poza pomysłem dosypywania kolejnych pieniędzy do sektora rolnego nie miała wyraźnego planu na naprawienie sytuacji na polskiej wsi.

Nie miała, czy nie chciała mieć? Bo przecież rolnicy od kilku miesięcy występowali z konkretnymi postulatami. Z realnymi pomysłami, których realizacja nie kosztowałaby zbyt wiele. Tymczasem dostali worek obietnic bez pokrycia. Producentom nie chodzi o chwilowe rozwiązania, chcą długofalowych działań, wizji przyszłości.

Nie możemy stać i milczeć. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Dzisiaj to nasza racja stanu. Po co było obiecywać, że rolnictwo rodzinne jest trwałym elementem na horyzoncie polskiej wsi, jak dzisiaj zderzamy się z rolnictwem przemysłowym. Jeśli tak ma być, to nich rządzący powiedzą nam to w twarz, że połowa czy 2/3 rolników ma zrezygnować. Niech pan minister powie w twarz tym młodym ludziom, którzy tu są, którzy wzięli premię dla młodego rolnika. Co jest warta panie ministrze ziemia bez ludzi? Tak nie można. Powiedzcie prawdę tym ludziom, co mają zrobić. Czy oni teraz mają się przekształcić i zostać kierowcami ukraińskich ciężarówek i wozić to zboże z granicy do portów? Co my mamy zrobić tylko agroturystykę? Krzakoterapię mamy uprawiać? Nie tak miało być! Albo się coś obiecuje albo nie. Jeśli się obiecuje to się dotrzymuje. A jak nie to panie ministrze, to mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Premierze, ministrze prawda Was wyzwoli. Gorzka prawda jest więcej warta niż obiecanki. Ujawnijcie, kto kupuje to zboże, kto jest przetwórcą. Ta prawda nam się należy, społeczeństwu się należy. Chcemy wiedzieć co jemy! Dzisiaj nadeszła chwila na mąkę spod Czarnobyla! Nie godzimy się na to. Jeśli nie obronimy naszych pieniędzy to przynajmniej obronimy honor. Jesteśmy ludźmi dumnymi, którzy nie dadzą sobą pomiatać, wciskać sobie kitu – mówił Wiesław Gryn, lider Oszukanej Wsi.

Jedyne czego oczekują to uczciwe podejście i równe traktowanie. Chcą prawdy, a nie kłamstw. Nie liczą na kolejne dopłaty, o których wprost mówią, że są jałmużną. Chcą szacunku za ciężką pracę i rządu, który będzie patrzył w pierwszej kolejności na interesy swoich obywateli.

- Zełenski wyrósł z komika na symbol. Wszystko dlatego, że walczy o swój naród jak lew. Wszelkimi środkami. Prosi, grozi, obiecuje. Czemu nasz rząd nie umie się wstawić za nami? Czemu pozwala, żeby na naszej krzywdzie ratować innych? - pytają rolnicy.

Dość ręcznego rozgrywania rynku

Nie tylko na polskiej wsi, ale też wśród całego społeczeństwa coraz częściej daje się usłyszeć pytania - dlaczego najpierw dbacie o innych, nie o nas? Wszak nie można ratować kogoś swoim kosztem - mówią rolnicy. Nie tak wielkim kosztem - dodają. Takie działania coraz częściej budują antyukraińskie nastroje. Czy naprawdę tego nam potrzeba?

Nerwowy ruch ze zmianą ministra rolnictwa nie uspokoi nastrojów na wsi. Rolnicy jasno mówią, że to zabieg mający na celu ich uciszenie. Przyjdzie nowy, będzie potrzebował czasu. Tylko, że na takie gry jest już za późno.

Oni - rząd- to wiedzą. Komentują i patrzą. Wiedzą, że my jako rolnicy nie damy się ograć. Dość ogrywania, dość okłamywania. Rolnictwa nie da się wyłączyć na czas dekoniunktury. Społeczeństwo, jeśli chce żeby ich żywić nadal to też musi o nas zawalczyć. Tyle lat karmiliśmy naród. Komu zależało na tym, żeby to wszystko zburzyć. Odbudowanie rozchwianej gospodarki będzie trwało latami. To ręczne sterowanie musi się skończyć. Panie ministrze, na ręczne sterowanie cenami paliw, zboża, nawozów i wszystkiego innego się nie godzimy. Gospodarka była w miarę unormowana. Po co było to burzyć? Komu służy rozregulowanie gospodarki? Rynek sam się napędzał i regulował, po co włożyliście kij w szprychy? Panie ministrze dożynki się skończyły! Panie prezydencie, dożynki się skończyły! Koniec zabawy! Czas brać się do roboty. To były ostatnie dożynki w waszym wydaniu, bo widzicie rolnictwo tylko przez pryzmat dożynek. Ale koniec tego. Alegoria tego rozerwanego chłopa musi wybrzmieć w tym Wielkim Tygodniu – mówił do zebranych Wiesław Gryn.

Rolnicy najpierw mówili, potem krzyczeli, następnie wyszli na ulice, żeby pokazać, że zamiast zarabiać, zaczęli tracić. W końcu zostali dostrzeżeni. Do zrozumienia jeszcze daleka droga?