Nowy paradygmat rolnictwa po pierwszej bitwie

Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się w sprawie przyszłej WPR, wyznaczając wzorzec rolnictwa, który ma obowiązywać od kolejnego okresu finansowego w Unii Europejskiej (2021 – 2027). Ten paradygmat - czy on nam się podoba, czy też nie – będzie wykładnią dla Komisji Europejskiej i krajów członkowskich UE do realizacji wspólnotowego prawa i do kierowania pieniędzy do tych, którzy go zaakceptują. Niby proste, ale czy zrozumiałe dla producentów rolnych? Z akceptacją nowego wzorca rolnictwa będą mieli kłopot nie tylko sami producenci, ale także i politycy różnej maści w państwach członkowskich Wspólnoty.

Jeszcze nie opadł kurz bitewny na polu, na którym od kilku lat toczyła się bitwa zwolenników nowego ładu w rolnictwie z jego przeciwnikami, a nad Wisłą już ogłoszono sukces. Minister rolnictwa wrócił z Brukseli na tarczy, ogłaszając ile to miliardów trafi na polską rolniczą ziemię w nowej perspektywie finansowej. To jest ważne, ale nie zapominajmy, że te miliardy są proporcjonalne do gospodarek krajów członkowskich, i że powinny one odzwierciedlać ich potencjał, co zresztą ma miejsce.

Prawda jest taka, że Parlament Europejski wraz Komisją nie biorą jeńców. Prą do przodu ogłaszając wszem wobec, że model rolnictwa, który funkcjonował dotychczas w Europie był zły i że jak najszybciej trzeba go zmienić. Koniec kropka. Ci, którzy mieli nadzieję, że będzie inaczej po raz kolejny przeliczyli się. Teraz oblizują rany i zapewne szykują się do kolejnej batalii, wmawiając sobie, że przegrali bitwę, a nie wojnę. Czy ta wojna jest do wygrania przez zwolenników zachowania stauts quo? Według mnie już nie, bo informacje, które napłynęły z Brukseli w miniony piątek, po zakończonych negocjacjach dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, są bardzo realistyczne. Parlament Europejski wyznacza kierunki i skoro posłowie i posłanki do PE jako przedstawiciele obywateli Unii pełnią, wspólnie z Radą UE jako przedstawicielem 28 państw, decydującą rolę i te organy porozumiały się w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, to już jest po wszystkim.

Jakie są te wspomniane informacje? Po pierwsze mówią one o tym, że Zielony Ład będzie obowiązywał. Po drugie więcej wsparcia otrzymają ci rolnicy, którzy będą stosowali praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska. Po trzecie, rządy państw członkowskich UE będą musiały przeznaczyć co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich związanych z działaniami w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz, co najmniej 25% budżetu rolnego na płatności bezpośrednie powiązane z ekoprogrami. Co najmniej 10% krajowych płatności bezpośrednich będzie musiało zostać przeznaczonych na wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych, a dużym zostaną one okrojone. I w końcu po wtóre… to co było dotychczas było złe. Tak można po krótce opisać to, co wydarzyło się 25 czerwca br. Komunikaty są zawsze tak pisane, żeby przynosiły korzyści wizerunkowe tym, którzy się pod nimi podpisują. Ładnie został sformułowany ten, który mówił o zakończeniu negocjacji dotyczących polityki rolnej. Wspomniani negocjatorzy „poparli zmianę polityki, która ich zdaniem powinna lepiej dostosować unijną politykę rolną do potrzeb poszczególnych państw członkowskich.” Podkreślili, że „polityka rolna Unii Europejskiej również musi pozostać wspólna.” A dalej, to co powyżej… Czyli najpierw o tym, że odnieśliśmy sukces, potem trochę o tym, że UE jest wspólnotą i w końcu kilka kluczowych ustaleń, których lekceważyć nie można i na końcu o karach za ich nieprzestrzeganie. I mamy całość – nowy paradygmat rolnictwa.

Oczywiście po osiągnięciu porozumienia politycznego (bo w negocjacjach brały udział rządy państw członkowskich) powyższe ustalenia wymagają dopracowania pod względem technicznym i prawnym, potem przyjmą je eurodeputowani, a następnie Komisja Europejska i rządy państw członkowskich UE przełożą je na praktykę. Nowe zasady polityki rolnej UE powinny obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. A to oznacza, że kolejna przegrana bitwa przez przeciwników zmian będzie się toczyła nawet przez półtora roku.

Zapewne bardzo zdenerwowałem słowami o przegranej bitwie przeciwników zmian, ale potraktujcie je, jako mobilizujące waszą armię. Przeliczcie wojska, oceńcie swoje siły, żeby znowu za półtora roku, gdy opadnie bitewny kurz, nie okazało się, że jedyni liżą rany, a drudzy cieszą się ze zwycięstwa. Oceńcie je, nie tylko pod kątem ilościowym, ale przede wszystkim jakościowym. Jak widzicie gadanie w stylu „zarżniecie rolnictwo” nic nie daje. Albo tym się nikt nie przejmuje, albo wie dobrze, że tak się nie stanie. Myślę, że posłowie z Parlamentu Europejskiego nie są politycznymi samobójcami, którzy przywożą swoim krajowym wyborcom tylko złe informacje, za jakie wielu uznaje zakończenie negocjacji wobec przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. To, że możecie kolejnej bitwy nie przegrać widzicie dokładnie po tym, co wydarzyło się nad Wisłą w ciągu ostatnich kilku dni. Ogłoszono, że minister Grzegorz Puda wrócił z Brukseli z workiem pieniędzy…, a nie to, że Zielony Ład będzie królem europejskiego rolnictwa.