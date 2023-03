Lista zaproszonych do rozmów stowarzyszeń i związków owiana jest tajemnicą. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie odpowiada na zadane w tej sprawie pytania.

Do rozmów na pewno przystąpią jednak związkowcy z NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Ponieważ w rozmowach może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danej organizacji reprezentował ich będzie Tomasz Obszański, przewodniczący związku.

- Oczywiście do wspólnego stołu usiądziemy, ale, nauczeni doświadczeniem, nie obiecujemy sobie po tym spotkaniu zbyt wiele. Idziemy z konkretnymi postulatami i oczekujemy ich realizacji. Mamy jakąś nadzieję, że sprawy zaszły już tak daleko, że rząd zacznie podejmować realne działania - mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ RI Solidarność.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych spotkań rolnicy idą do ministerstwa z konkretnymi postulatami.

Nie zgadzamy się z decyzją Komisji Europejskiej o zniesieniu ceł na kolejny rok. Żądamy sprawdzenia wszystkich firm skupujących ukraińskie zboże, chcemy żeby był to wiedza ogólnie dostępna. Kolejną rzeczą jest sprawa dopłat – wszystkie pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej i rezerw krajowych mają trafić do rolników. Nie przewoźników, nie firm. Tylko do rolników. Jednym z naszych postulatów jest też wprowadzenie sankcji na rosyjskie zboże i produkty rolne, które wjeżdżają nadal na teren Unii - wylicza Wawrzyniak.