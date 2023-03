Kolejne spotkanie przedstawicieli NSZZ Rolników Indywidualnych z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem zakończyło się bez większych konkretów. Pogotowie strajkowe zostaje podtrzymane. Czy możemy spodziewać się ogólnopolskiego strajku?

Podtrzymujemy ogłoszone pogotowie strajkowe – informuje Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ RI Solidarność. - W dalszym ciągu będziemy prowadzić dialog z premierem i ministerstwem rolnictwa w celu osiągnięcia szerszych zmian i regulacji w dziedzinie gospodarki rolnej naszego kraju. Będziemy monitorować terminy i postępy realizacji poszczególnych postulatów.

Postulaty wciąż te same. Wciąż niezrealizowane

Podczas spotkania poruszane były tematy, które są w ocenie rolników, palące – niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża, dzierżawy gruntów, czy systemu oddłużeniowego rolników.

Sytuacja na rynku zbóż jest dynamiczna. Uważnie ją monitorujemy. To był jeden z tematów, które poruszyłem w Kijowie. To ważne, żeby eksport z Ukrainy oznaczał eksport tranzytowy i to chcemy wzmocnić – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Przedstawiciele rządu zaznaczyli, że pomoc dla Ukrainy jest i będzie udzielana, ale eksport zbóż nie może negatywnie wpływać na sytuację polskich rolników.

Minister Kowalczyk podkreślił, że ciągle zabiega o pomoc ze strony Unii Europejskiej w zakresie wsparcia polskich rolników w związku z sytuacją na rynku zbóż. Jak zaznacza sytuację dodatkowo pogarszają spadające ceny na światowych rynkach.

Spotkanie nie mogło się obyć bez poruszenia tematu obiecanych dopłat, które wprowadziły w środowisku rolniczym potężne zamieszanie. Rolnicy postulowali o ujednolicenie sytemu wsparcia do 200 zł do każdego hektara, bez rozróżnienia regionu i zwiększenie średniego plonu z hektara.

Nasze propozycje muszą być realne, bo inaczej odpowiedź KE będzie negatywna, a to przedłuży zastosowanie mechanizmu wsparcia – komentuje Kowalczyk.

Premier Morawiecki zaznaczył, że Polska musi czekać z wprowadzeniem tej pomocy na zgodę Komisji Europejskiej.

Taka zgoda jest konieczna, abyśmy nie zostali oskarżeni o niedozwoloną pomoc publiczną – przypomniał premier Mateusz Morawiecki.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również, że na granicy prowadzone są bardzo ścisłe kontrole jakości sprowadzanego zboża. Poinformował ponadto, że w piątek będzie rozmawiał w Warszawie z ministrem rolnictwa Ukrainy o usprawnieniu transportu zboża przez terytorium Polski.

Ustawa oddłużeniowa w praktyce nie działa

Jednym z poruszanych tematów była ustawa oddłużeniowa, która w praktyce nie spełnia swojego zadania.

- Funkcjonująca ustawa o oddłużeniowa w praktyce nie działa. Wicepremier Kowalczyk podzielił ten pogląd, dlatego też, ustalono powołanie zespołu do spraw oddłużenia rolnictwa. – mówi Wawrzyniak.

Zespół ten ma przyjąć formę roboczego zespołu, który dokładnie przeanalizuje konkretne przypadki, co pozwoli na wypracowanie dobrego mechanizmu oddłużeniowego.

Rolnicy potrzebują więcej ziemi

Jak przekonują rolnicy nie czują się uspokojeni zapewnieniami ministerstwa. Nie podoba im się m.in. system dzierżaw Krajowego Ośrodka Wspierania rolnictwa, o czym mówili nie tylko w ministerstwie, ale też w siedzibie KOWR-u w Szczecinie, gdzie kilka dni temu rozpoczęli protesty przeciwko wydzierżawieniu blisko 700 hektarów francuskiej spółce.

– Stanowisko jest jasne – nie ma przedłużania dzierżaw do tych dzierżawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku wyłączenia 30 proc. gruntów i oddania ich do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – poinformował szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Stanowisko w tej sprawie zajął także przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Każdy przypadek przedłużenia dzierżawy, oczywiście pod warunkiem, że te 30 proc. gruntów było wyłączone, jest rozpatrywany indywidualnie – podkreślił dyrektor generalny KOWR Waldemar Humięcki, który także uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami rolników

Postulatów jest więcej

Wśród poruszanych tematów znalazły się także te dotyczące trudnej sytuacji gospodarstw produkujących trzodę chlewną. Jak przekonuje ministerstwo sytuacja na rynku się stabilizuje. Wszystko dzięki programowi dopłat do loch i wzrostu cen wieprzowiny na światowych rynkach. Wicepremier Kowalczyk dodał, że rząd przygotowuje rozporządzenie, które pozwoli rolnikom hodować trzodę chlewną na własne potrzeby w uproszczonym trybie bioasekuracji.

- Na ręce premiera, Mateusza Morawieckiego, zostały złożone liczne postulaty z których za najpilniejsze uważamy wprowadzenie paliwa rolniczego na poziomie 2,5 zł za litr, dopłatę do nawozów, zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach, kredyty preferencyjne i uszczelnienie granicy – dodaje Wawrzyniak.

Minister rolnictwa przekonuje, że najlepsze co mogą teraz robić rolnicy to rozmawiać z resortem, by wspólnie znaleźć porozumienie i zapobiec zapaści na polskiej wsi.

– Wszystkim nam zależy na stabilizacji, bo ona jest najlepszym sprzymierzeńcem rolnika . Tymczasem trzeba współpracować, by pokonywać problemy i wzmacniać polskie rolnictwo – dodał wicepremier Kowalczyk.

To już kolejne rozmowy, które mają na celu wypracowanie systemu, który realnie wesprze polską wieś. Tymczasem konkretów jak nie było, tak nie ma.

Nie zapominamy w jak trudnej sytuacji znajdują się obecnie polskiego gospodarstwa rolne, w związku z powyższym, w dalszym ciągu będziemy zdecydowanie naciskać na rząd i proponować rozwiązania, w w przypadku braku dialogu i kompromisu będziemy manifestować nasze niezadowolenie wychodząc na ulicę i obierając inne formy protestu – podsumowuje Wawrzyniak.

Jak długo jeszcze rolnicy wytrzymają? Kiedy czara goryczy się przeleje? W kuluarach słychać, że ogólnopolski protest wisi na włosku. Nie tylko NSZZ RI Solidarność, ale też stowarzyszenie Oszukana Wieś, czy Agrounia rozmawiają w swoim gronie o konieczności podjęcia konkretnych kroków.

Czy rolnicy będą się w stanie zjednoczyć w walce o lepsze jutro? Będziemy dla Was śledzili rozwój tych wydarzeń.