NSZZ Rolników indywidualnych Solidarność wyraziła wsparcie dla obecnego rządu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Podczas konferencji przedstawiciele związku podziękowali ministrowi za dotychczasową współpracę i zapewnili o głębokim wsparciu przed kolejnymi wyborami.

Środa była wyjątkowo aktywnym dniem dla działaczy NSZZ RI Solidarność. Najpierw pikieta poparcia dla rządu w negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących przywrócenia zakazu wwozu produktów rolnych do Polski, a następnie rozmowy z ministrem rolnictwa Robertem Telusem i byłym szefem sektora, Janem Krzysztofem Ardanowskim. Po tych ostatnich mieliśmy okazję wziąć udział w konferencji podczas której przedstawiciele NSZZ RI Solidarność wyrazili pełne poparcie dla partii rządzącej przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości spełniał postulaty z jakimi Solidarność występowała. Jedocześnie będziemy żądać od rządu realizacji wszystkich przedwyborczych obietnic po wyborach – powiedział podczas konferencji Tomasz Ognisty, wiceprezes NSZZ RI Solidarność.

Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa wskazując aktualne problemy wsi przekonywał, że w kolejnej kadencji Sejmu musi znaleźć się duża reprezentacja rolnicza, gdyż tylko to daje gwarancję na rozwiązanie problemów w sektorze rolnym.

Bardzo często podkreślamy rolę polskiej wsi, zarówno historycznie, jak i obecnie, w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Rolnictwo ma wiele problemów, które wynikają z różnego postrzegania rolnictwa w polityce wewnętrznej kraju, ale również w polityce międzynarodowej. Nie do końca jasna jest polityka Unii Europejskiej w zakresie zazielenienia produkcji, pojawiają się głosy o produkcji żywności alternatywnej. Niewątpliwie dużym wyzwaniem są proeuropejskie tendencje Ukrainy, jej plany i obietnice, które złożyła również Komisja Europejska wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej – mówił Ardanowski. - To są wszystko realne zagrożenia dla funkcjonowania polskiego rolnictwa. Rolnicy te problemy doskonale znają, ponieważ odczuwają je na własnej skórze. Życzę rolnikom, którzy znaleźli się na listach w wyborach parlamentarnych, żeby dostali się do Sejmu, bo w Sejmie są potrzebni rolnicy, są potrzebni ludzie myślący o sprawach wsi w sposób strategiczny. Bardzo bym się cieszył, również jako ten, który był sumieniem i wskazywał błędy, które partia rządząca popełniała, gdyby w Sejmie była licząca się grupa rolników, którzy będą na bieżąco korygowali, konsultowali, podpowiadali i wspierali potrzebne działania – dodał Ardanowski.

Podczas spotkania obecnego ministrów rolnictwa, z rolnikami z rolniczej Solidarności doszło do podsumowania ostatnich miesięcy.

To, że NSZZ RI Solidarność wspiera nasz rząd jest dla nas bardzo ważne. Podsumowanie naszych działań pokazuje, że współpraca ma sens. Z postulatów postawionych podczas protestów w Szczecinie, z 16 postulatów, 13 zostało zrealizowanych. Kolejne dwa są w trakcie realizacji. To pokazuje, że wspólnie realizujemy program dobry dla polskiej wsi – przekonywał Telus. - Przede wszystkim jednak rozmawiamy o przyszłości. O ochronie polskiej ziemi. Nie ma nic ważniejszego. Polska ziemia musi być w polskich rękach. Będziemy zmieniać ustawy, żeby to chronić. Polska ziemia jest świętością.

Kolejnym ważnym elementem rolnictwa, o którym mówił Robert Telus jest przetwórstwo. Jak wielokrotnie podkreślał minister rząd dokłada wszelkich starań, aby odbudować sektor przetwórczy w kraju.

Największy problem, jaki mamy obecnie w rolnictwie, to to, że polski rolnik nie decyduje o cenie swojego produktu. O cenie produktu decyduje koncern. To nie są słowa na wybory, my to realizujemy – zapewnia Telus.

Jak przekazał minister planowane jest włączenie Krajowej Grupy Spożywczej w zakres odpowiedzialności ministerstwa rolnictwa.